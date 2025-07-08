www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Prarado beveik10 tūkst. eurų

"Suvalkiečio" inf.

59 metų Marijampolės apskrities gyventoja prarado beveik 10 tūkstančių eurų, kai birželio 25 dieną paskambinus rusakalbiai moteriai, susigundė investuoti į kriptovaliutą.

Asociatyvi nuotrauka

Moterys bendravo per „WatsApp“ programėlę, nukentėjusioji apgavikės nurodymu įsidiegė ir investavimo programėlę. Per tris kartus, tikėdama didele investavimo grąža, į nurodytą sąskaitą ji pervedė 9619 eurų.

Nežinia, kiek investavimas į kriptovaliutą būtų tęsiąsis, kiek dar pinigų būtų praradusi gyventoja, bet su ja susisiekė banko darbuotoja ir informavo apie įtartinus pavedimus, įspėjo, kad tai gali būti sukčiavimas. Pasirodė, kad tai tikra tiesa.

Nukentėjusioji liepos 2 dieną pagalbos kreipėsi į policiją.

