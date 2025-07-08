Kultūros ministras su Japonijos ambasadoriumi aptarė kultūrinio bendradarbiavimo rezultatus ir planus
Sėkmingai plėtojami Lietuvos ir Japonijos kultūriniai ryšiai, M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo Japonijoje projektai, Lietuvos ir Japonijos muziejų bendradarbiavimas, Lietuva pasaulinėje parodoje „EXPO 2025“ Osakoje, Ukrainos atstatymas – šie ir kiti abipusio bendradarbiavimo klausimai aptarti kultūros ministro Šarūno Biručio susitikime su neseniai Lietuvoje darbą pradėjusiu Japonijos ambasadoriumi Shinsuke Shimizu.
„Japonija yra strateginė Lietuvos partnerė Azijos regione, svarbiausia partnerė kultūros srityje. Tam, kad puoselėtume šią partnerystę, esame įsteigę kultūros atašė pareigybę Japonijoje. Lietuvos meno kūrėjai, kultūros specialistai, kultūros organizacijos Japoniją taip pat įvardija kaip prioritetinę valstybę ir patikimą partnerę. Naujausias bendradarbiavimo pavyzdys – žymiausia pasaulyje japonų kompanija „Nagata Acoustics“ Vilniuje statomai Nacionalinei koncertų salei – Tautos namams projektuoja akustiką. Labai tuo džiaugiamės“, – sakė kultūros ministras.
Ministras ir ambasadorius pažymėjo, kad abi šalis ypač suartino istorinė asmenybė vicekonsulas Čijunė Sugihara ir jo atminimas. Ši bendra istorinė atmintis yra sėkmingai puoselėjama per glaudžią Kauno ir Japonijos Jaocu miesto partnerystę, apimančią abiejuose miestuose veikiančius Sugiharos muziejus ir kasmetinius kultūrinių mainų renginius.
Susitikime dėmesys skirtas dviem svarbioms Lietuvos iniciatyvoms. Aptartas Lietuvos dalyvavimas pasaulinėje parodoje „EXPO 2025“ Osakoje ir nacionalinio paviljono kultūrinės programos pristatymas. Taip pat kalbėta apie plataus masto M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimą Japonijoje – 2026 m. planuojamą didelę menininko kūrybos parodą Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje Tokijuje bei Tokijo menų universiteto rengiamą mokslinį simpoziumą.
Taip pat aptartas vykstantis muziejų bendradarbiavimas – vykdyti svarbiausių Lietuvos muziejų – Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vadovų vizitai Japonijoje bei megzti kontaktai su Tokijo šiuolaikinio meno muziejumi, Kioto nacionaliniu modernaus meno muziejumi, Kioto tarptautiniu manga muziejumi, Setouchi meno trienale ir kitomis reikšmingomis kultūros institucijomis. Minėta Nacionalinėje dailės galerijoje 2024 m. surengta paroda „Nuo Ukiyo-e iki manga ir anime“ ir 2024 m. Tremčių muziejuje Tokijuje (Memorial Museum for Soldiers, Detainees in Siberia, and Postwar Repatriates) atidaryta Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda apie lietuvių tremtis. Ši paroda galėtų būti praplėsta ir japoniška tematika, tokiu būdu supažindinant abiejų šalių visuomenes su sudėtinga panašumų turinčia abiejų šalių istorija bendrame muziejiniame projekte.
Ministras taip pat pabrėžė, kad vienas svarbiausių jo prioritetų yra atskleisti kultūros vaidmenį stiprinant visuomenės atsparumą ir kritinį mąstymą, o atminties institucijų parodos šiuo požiūriu yra itin svarbios.
Taip pat susitikime aptarta Ukrainos atstatymo klausimo svarba. Kultūros ministras pažymėjo labai svarbų Japonijos indėlį į UNESCO Paveldo skubios pagalbos fondą (HEF) ir Ukrainos paveldo reagavimo fondą, kurių lėšomis yra finansuojamos patirtos žalos kultūros paveldui stebėsenos iniciatyvos, skubios pagalbos teikimas, ilgalaikių atkūrimo planų rengimas, techninė pagalba. Taip pat informavo apie Lietuvos teikiamą pagalbą Ukrainos kilnojamoms kultūros vertybėms, Ukrainos kultūros srities specialistų kompetencijų tobulinimo programą Lietuvos kultūros institucijose – muziejuose, bibliotekose, archyvuose. Ambasadorius pažymėjo, kad Japonija ketina aktyviai dalyvauti Romoje netrukus vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje ir remti projektus, susijusius su Ukrainos atstatymo planais.
Susitikime kalbėta, kad tvirtas pagrindas bendradarbiavimui – 2021 m. pasirašytas Lietuvos ir Japonijos vyriausybių memorandumas dėl mainų ir bendradarbiavimo kultūros srityje. Sutarta ir toliau palaikyti glaudų dialogą, stiprinant kultūrinius mainus ir telkiant ambasados pagalbą tiek skleidžiant informaciją apie būsimus Lietuvos kultūros renginius Japonijoje, tiek pristatant Japonijos kultūrą Lietuvoje.
