Su Lietuva širdyje
Sekmadienį, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir „Tautiškos giesmės“ dieną, Marijampolėje vyko daug puikių renginių, demonstravusių pagarbą savo šalies istorijai, meilę Tėvynei. Su Lietuva širdyje kartu su visais pasaulio lietuviais rodėme savo vienybę ir galybę. Tokios gražios šventės vyko ir Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, ir miesteliuose, kaimuose.
Aušrinė ŠVITRĖ
Marijampolėje šventinės dienos pradžioje žmonės rinkosi į Švento arkangelo Mykolo baziliką, kur buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. Mišių metu giedojo mišrus choras „Suvalkija“. Popiet kino teatre „Spindulys“ vyko nemokamas jautrią istoriją pasakojančio lietuviško filmo „Sadūto tūto“ seansas.
Vakare gyventojai būriavosi Jono Basanavčiaus aikštėje, kur skambėjo puikiai visiems žinomos dainos, atliekamos Neringos Nekrašiūtės ir Egidijaus Bavikino, grojo Marijampolės kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Audriaus Pučinsko.
Jaunųjų miesto gyventojų dėmesį traukė aikštėje išrikiuoti Marijampolės baikerių klubo „Siena“ motociklai, prie kurių ne vienas įsiamžino. Žmonės būrėsi draugėn: šeimos, senjorai, kolektyvai, daugelis paminėti šį gražų vakarą atėjo ir su keturkojais. Marijampolės centrą užpildė gera nuotaika, šiluma ir vienybė.
Renginio dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda: „Liepos 6-oji – tai diena, kai ne tik prisimename mūsų valstybės pradžią, bet ir patys tampame jos istorijos dalimi. Kai drauge giedame ,,Tautišką giesmę“, parodome, kad esame vieninga, stipri bendruomenė, mylinti ir gerbianti savo šalį. Tegul ši diena įkvepia mus dar labiau branginti Lietuvą ir kurti jos ateitį atsakingai, su meile ir pasididžiavimu.“
Šventę vainikavo 21 valandą nuskambėjusi „Tautiška giesmė“, kurią kartu su viso pasaulio lietuviais išdidžiai giedojo ir marijampoliečiai. Kalbinti miesto gyventojai sakė, jog džiaugiasi galėdami ateiti čia, jausti tautiečių vienybę ir stiprybę. Su Lietuva širdyje mes drąsūs, mes išdidūs.
