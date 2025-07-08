www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Su Lietuva širdyje

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienį, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir „Tautiškos giesmės“ dieną, Marijampolėje vyko daug puikių renginių, demonstravusių pagarbą savo šalies istorijai, meilę Tėvynei. Su Lietuva širdyje kartu su visais pasaulio lietuviais rodėme savo vienybę ir galybę. Tokios gražios šventės vyko ir Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje, ir miesteliuose, kaimuose.

„Tautiška giesmė“ sujungė viso pasaulio lietuvius.

Aušrinė ŠVITRĖ

Marijampolėje šventinės dienos pradžioje žmonės rinkosi į Švento arkangelo Mykolo baziliką, kur buvo aukojamos šv. Mišios už Lietuvą. Mišių metu giedojo mišrus choras „Suvalkija“. Popiet kino teatre „Spindulys“ vyko nemokamas jautrią istoriją pasakojančio lietuviško filmo „Sadūto tūto“ seansas.

Vakare gyventojai būriavosi Jono Basanavčiaus aikštėje, kur skambėjo puikiai visiems žinomos dainos, atliekamos Neringos Nekrašiūtės ir Egidijaus Bavikino, grojo Marijampolės kultūros centro pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Audriaus Pučinsko.

Marijampoliečiai džiaugėsi galėdami būti drauge, miesto širdy.

Jaunųjų miesto gyventojų dėmesį traukė aikštėje išrikiuoti Marijampolės baikerių klubo „Siena“ motociklai, prie kurių ne vienas įsiamžino. Žmonės būrėsi draugėn: šeimos, senjorai, kolektyvai, daugelis paminėti šį gražų vakarą atėjo ir su keturkojais. Marijampolės centrą užpildė gera nuotaika, šiluma ir vienybė.

Renginio dalyvius sveikino Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda: „Liepos 6-oji – tai diena, kai ne tik prisimename mūsų valstybės pradžią, bet ir patys tampame jos istorijos dalimi. Kai drauge giedame ,,Tautišką giesmę“, parodome, kad esame vieninga, stipri bendruomenė, mylinti ir gerbianti savo šalį. Tegul ši diena įkvepia mus dar labiau branginti Lietuvą ir kurti jos ateitį atsakingai, su meile ir pasididžiavimu.“

Šventę vainikavo 21 valandą nuskambėjusi „Tautiška giesmė“, kurią kartu su viso pasaulio lietuviais išdidžiai giedojo ir marijampoliečiai. Kalbinti miesto gyventojai sakė, jog džiaugiasi galėdami ateiti čia, jausti tautiečių vienybę ir stiprybę. Su Lietuva širdyje mes drąsūs, mes išdidūs.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją
Kultūros renginiai sausio mėnesį

Įvykiai

Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas
Telegram kanale platinami grasinimai mokykloms, policija prašo nepanikuoti
Nelaimė Aistiškių kaime – ūkinį pastatą sunaikino ugnis
Snieguotuose keliuose automobiliams kliūtimi tampa kelininkų technika

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos