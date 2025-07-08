Vasariška saulė: „Eurovaistinės“ vaistininkas pataria, kaip teisingai saugoti odą
Vasarą saulė kviečia mėgautis spinduliais – paplūdimyje prie jūros ar ežero, o galbūt paprasčiausiai ant pievos savo kieme. „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė primena, kad saulė yra itin svarbi mūsų sveikatai ir gerai savijautai, tačiau svarbu žinoti, kaip ja mėgautis saugiai.
Kas yra ultravioletiniai spinduliai?
Ultravioletiniai (UV) spinduliai – tai nematomi saulės spinduliai, kurie veikia mūsų odą. Anot vaistininko, jie skirstomi į tris tipus: UVA, UVB ir UVC.
„UVC spinduliai mus pasiekia labai retai, nes juos sugeria Žemės atmosfera. UVB spinduliai veikia odos paviršių ir yra atsakingi už vitamino D3 sintezę bei nudegimus. Šie spinduliai aktyviausi nuo 10 val. ryto iki 15 val. dienos. Tuo tarpu UVA spinduliai prasiskverbia giliau į odą – jie lemia priešlaikinį senėjimą, pigmentines dėmes, akių nudegimus ir taip pat prisideda prie odos vėžio išsivystymo. Šie pavojingi spinduliai aktyvūs visos dienos metu, nepriklausomai nuo metų ar paros laiko“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
Saulės nauda mūsų sveikatai
„Kartais tiek daug kalbame apie saulės keliamus pavojus, kad pamirštame jos naudą mūsų organizmui. Jau žinome, kad UVB spinduliai skatina vitamino D3 sintezę odoje – šis vitaminas būtinas imuninei sistemai, raumenų funkcijai ir tvirtiems kaulams. Be to, saulės šviesa gerina psichologinę savijautą – skatina serotonino, dar vadinamo „laimės hormonu“, gamybą, kuris reguliuoja nuotaiką ir mažina nerimo pojūtį, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Anot jo, saikingas buvimas saulėje, apie 15 minučių kasdien, didina odos atsparumą UV spinduliuotei – odoje gaminasi melaninas, kuris veikia kaip ir antioksidantas Tačiau norint mėgautis privalumais, svarbu laikytis atsakingo ir saikingo buvimo saulėje principų.
Rizikos, jei nesaugiai mėgausimės saule
Vaistininkas įspėja: nesaikingas ir neatsargus buvimas saulėje be tinkamos apsaugos gali turėti rimtų pasekmių.
„Jeigu nenaudosime SPF apsaugos, ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti mūsų odos ląsteles, sukelti nudegimus, spartinti odos senėjimo procesus, skatinti pigmentinių dėmių atsiradimą ir odos epidermio ragėjimą bei ilgainiui padidinti odos vėžio riziką“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
Pasak jo, nudegimai saulėje – ypač vaikystėje – yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių, didinančių piktybinių odos navikų atsiradimo tikimybę vėlesniame amžiuje. Todėl labai svarbu formuoti sveikus deginimosi įpročius nuo pat mažens.
SPF filtras – būtinas šiuo sezonu
Norint apsisaugoti nuo žalingo ultravioletinių spindulių poveikio, būtina naudoti dermatologiškai patvirtintas apsaugos nuo saulės priemones su SPF filtru.
„Rekomenduojama kasdien naudoti ne mažesnės kaip SPF 30 apsaugos priemones, o esant intensyviai saulei ar leidžiant laiką prie vandens – rinktis SPF 60. Kremą svarbu tepti likus 15–20 minučių iki išėjimo į lauką, o vėliau – pakartotinai kas 2 valandas arba po maudymosi, gausaus prakaitavimo“, – sako vaistininkas M. Rutalė.
Nežinantiems, kiek tepti apsauginio losjono, vaistininkas išskiria paprastą ir lengvai įsimenamą „dviejų pirštų taisyklę“.
„Jei kyla klausimas, kiek tepti losjono ant kūno, siūlau vadovautis paprasta „dviejų pirštų taisykle“. Išspauskite losjoną per visą rodomąjį ir vidurinį pirštus. Tokį kiekį naudokite kiekvienai kūno sričiai atskirai: kojoms, rankoms, krūtinei, nugarai, veidui bei kaklui“, – paaiškina „Eurovaistinės“ vaistininkas M. Rutalė.
