Žiemos cirkas Gente: nauja miesto traukos vieta
Anksčiau apleistas Žiemos cirkas Gente, Belgijos flamandų regione, buvo paverstas kultūros, verslumo ir inovacijų centru, finansuojamu ES projekto. Bendras pastato plotas viršija 6 000 m² – jame įrengta požeminė 500 vietų koncertų salė ir 4 350 m² bendradarbystės bei biurų erdvių kūrybinėms ir technologinėms pradedančiosioms bei augančioms įmonėms. Buvusi 1 200 m² cirko arena yra viso komplekso centrinė dalis. Pastate taip pat veiks kavinė, restoranas, terasa-baras ir parduotuvė.
„Nuo 2023 m. pastatas turėtų tapti naujuoju mūsų miesto traukos centru. Įspūdinga centrinė aikštė, pasiekiama pro tris įėjimus, taps pulsuojančia širdimi. Taip pat numatyta vietos kavinei, restoranui, parduotuvei ir skaitmeninių inovacijų bendrovių biurams“, – sakė Sami Souguir, miesto plėtros tarybos narys ir „Sogent“ pirmininkas.
Viešosios paskirties erdvės apima susitikimų kambarius ir studiją buvusių arklidžių vietoje, konferencijų salę buvusios scenos vietoje bei poilsio zoną ten, kur anksčiau buvo alyvos keitimo duobės – pastatas po cirko uždarymo buvo naudotas kaip garažas.
Naujas įėjimas įrengtas Miriam Makebaplein aikštėje, be jau esamų įėjimų Lammerstraat ir Sint-Pietersnieuwstraat gatvėse. Iš Lammerstraat lankytojai įeina per restauruotą buvusią automobilių saloną, o rampomis pastato viduje patenkama į Platteberg gatvę.
Laisvalaikio erdvė
Pastatytas 1885 m. Žiemos cirkas ištisus metus priimdavo cirkus ir teatro pasirodymus iki 1920 m., kai buvo nuniokotas gaisro. Likusios stovinčios konstrukcijos dalys buvo įtrauktos į naują pastatą, baigtą 1923 m.
Po Antrojo pasaulinio karo cirkas buvo paverstas garažu. Arena buvo pakeista betono konstrukcija su rampų sistema, leidžiančia automobiliams užvažiuoti iki pat pastato viršaus. Garažas buvo uždarytas 1978 m., o pastatas du dešimtmečius buvo naudojamas kaip senovinių automobilių sandėlis, po to liko beveik tuščias.
Renovacija dviem etapais
2005 m. Gento miesto iniciatyva įsigytas Žiemos cirkas buvo įtrauktas į plataus masto miesto atnaujinimo projektą „De Krook“. 2008 m. buvo atlikti techninės priežiūros darbai, o 2011 m. surengtas renovacijos dizaino konkursas.
Pirmojo renovacijos etapo metu buvo sutvirtinti pamatai, įrengta kanalizacija ir energijos infrastruktūra, atlikti struktūriniai požeminių lygių darbai. Antrame etape buvo renovuotos fasadų dalys, įrengta techninė įranga bei parengtos viešosios erdvės ir koncertų salė.
Buvusi arena bus atvira lankytojams dienos metu ir joje vyks parodos bei mugės. Po jos grindimis įrengta anglies dvideginio neišskirianti šildymo sistema, pagrįsta giluminiu geoterminiu energijos kaupimu – iš grunto paimama energija naudojama pastato šildymui ar vėsinimui.
Bendra investicija ir ES finansavimas
Bendra projekto „Žiemos cirko Gente miesto atnaujinimo projektas“ investicija siekia 3 467 480 EUR, iš kurių 1 352 317 EUR skyrė Europos regioninės plėtros fondas per Flandrijos veiksmų programą 2014–2020 m. laikotarpiui. Ši investicija patenka į prioritetą „Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas“.
Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/projects-database/wintercircus-ghent-a-new-urban-hotspot_en
