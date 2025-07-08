www.suvalkietis.lt
Žmonų nešimo čempionatas Suomijoje

"Suvalkiečio" inf.

Suomijoje, Sonkajarvi mieste, įvyko 28-asis pasaulio žmonų nešimo čempionatas. Jame puikiai sekėsi marijampoliečiams. Daugkartiniai pasaulio čempionai Neringa ir Vytautas Kirkliauskai 253,5 metrų trasą su kliūtimis įveikė per 1:04:60 ir pasidabino sidabro medaliais.

Lietuvos sportininkai: Vytautas Kirkliauskas ir Neringa Kirkliauskienė, Giedrė Navikaitė ir Gytis Žališkevičius.
Nugalėtojais pirmą kartą varžybų istorijoje tapo JAV atstovai Caleb ir Justine Roesler, treti liko suomiai – 8 kartus šių varžybų nugalėtojas Taisto Miettinen su porininke Katja Kovanen.

Kita lietuvių pora Gytis Žališkevičius ir Giedrė Navikaitė iškovojo penktąją vietą, o sprinto rungtyje – bronzos medalius.

Čempionate varžėsi 61 pora iš 17 šalių.

