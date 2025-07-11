Kur ugdomi Lietuvos ateities lyderiai
Jauną žmogų, stovintį ties studijų pasirinkimo slenksčiu, ne veltui kamuoja daugybė klausimų. Ar aš tikrai žinau, kokioje srityje esu pajėgiausias ar stipriausia? O ką, jeigu viskas per kelerius metus pasikeis ir dirbtinis intelektas išmes mano diplomą į šiukšlių dėžę? O kas, jeigu mano srities specialistų jau prikepta tiek daug, kad baigęs studijas nerasiu darbo?
Klausimų daug, o tokių atsakymų, kuriuos galėtum nešti į banką kaip geležinį užstatą, – mažokai. Tačiau Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas pulkininkas Ričardas Dumbliauskas turi savo atsakymą: stok į mūsų akademiją.
Argumentas Nr. 1. Poreikis. Niekas nebesiginčija, kad pasaulis nei rytoj, nei poryt nebebus toks prognozuojamas, kaip buvo užvakar. Vadinasi, Lietuvos žmonių saugumas ilgą laiką išliks aukščiausiu prioritetu. O jam užtikrinti reikės ne tik modernios ginkluotės, bet ir išsilavinusių karininkų. Todėl stojantys į Lietuvos karo akademiją gali būti ramūs dėl savo ateities. Studijos Lietuvos karo akademijoje garantuoja ne tik darbo vietą, bet ir aiškią karjeros perspektyvą. Visi absolventai, įvykdę keliamus reikalavimus, kviečiami į profesinę karo tarnybą su 100 procentų darbo vietos garantija.
Finansinis saugumas studijų metu formuoja tvirtą pagrindą ateičiai. Kariūnai gauna mėnesinę stipendiją nuo 549 eurų tik įstoję iki 1400 eurų ketvirtame kurse, taip pat nemokamą gyvenamąją vietą, maitinimą ir visą būtiną ekipuotę, lauko ir paradinę uniformas bei kitas priemones. Studijas finansuoja valstybė.
Argumentas Nr. 2. Išsilavinimas. Pastaruoju metu vis labiau pastebime, kad tie, kurie mokomi mąstyti, o ne gilintis į siaurą specializaciją, sugeba daug greičiau adaptuotis prie naujų išmėginimų. Lietuvos karo akademija ruošia būtent tokius specialistus. Čia svarbu ne tik žinios, bet pats mąstymo būdas, jo disciplina ir organizacija.
Dvigubas išsilavinimas – civilinis ir karinis – tai unikalus Lietuvos karo akademijos pasiūlymas, kurio neturi jokia kita aukštoji mokykla Lietuvoje. Akademija siūlo dvi bakalauro programas: gynybos studijas ir gynybos technologijų studijas. Abiejų krypčių studijų pirmasis semestras skiriamas fiziniam pasirengimui gerinti – vyksta intensyvus karinis rengimas su aukščiausio lygio instruktoriais. Akademija aktyviai dalyvauja ir „Erasmus+“ bei kitose tarptautinėse programose. Kariūnai siunčiami tobulintis Virdžinijos karo institute JAV ir kitose aukštosiose mokyklose visoje Europoje.
Argumentas Nr. 3. Pašaukimas. Tarnauti šaliai nėra tik karjeros apsisprendimas ar asmeninė ambicija. Todėl pirmiausia reikia atsakyti sau: ar aš esu tam pasiryžęs ar pasiryžusi? Pulkininkas R. Dumbliauskas iš pradžių siūlo ateiti pažintinio pokalbio. Į jį nereikia atsinešti Oršos mūšio schemos ar savo įžvalgų apie logistikos prob-lemas Lietuvos nepriklausomybės kovose. Tiesiog pasikalbėsite apie tai, kas mums yra Lietuva ir ką mes esame pasiruošę daryti dėl jos saugumo, gerovės ir ateities. Ir kartu nutarsime, kaip tą daryti Lietuvos karo akademijoje.
Per 33 veiklos metus Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija išugdė tūkstančius karininkų. Šiuo metu akademijoje studijuoja 296 kariūnai. Baigęs studijas, kiekvienas absolventas įgyja bakalauro laipsnį, ir jam suteikiamas pirmasis karininko laipsnis.
Laukiame pažintiniam pokalbiui iki liepos 25 d. Daugiau informacijos https://www.lka.lt/.
