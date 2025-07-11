Iš vaistinės – į grožio laboratoriją: vaistininkė Paulina kuria kosmetiką, grįstą farmacijos žiniomis
Ilgai ieškojusi sau tinkamų odos priežiūros priemonių, Paulina Olekaitė nusprendė jas pasigaminti pati. Po beveik dvejų metų kūrimo, testavimo, formulavimo ir begalinio tikslumo ji ne tik pati džiaugiasi rezultatu – saugia, efektyvia kosmetika OLÈ LAB, bet ir sulaukia puikių šias priemones naudojančių žmonių įvertinimų.
Nuo svajonės iki realybės
– Veido priežiūra ir saugios kosmetikos kūrimas man niekada nebuvo svetimas, – pasakoja diplomuota farmacininkė Paulina. – Dar studijuodama universitete pradėjau tuo domėtis ir svajoti apie nuosavą kosmetikos liniją. Iš pradžių ši svajonė neatrodė reali, ypač pagalvojus, kiek visko reikia, norint kurti kokybiškus produktus.
Kai savo idėja Paulina pasidalijo su draugu Donatu Blaškevičiumi, šis paskatino žengti pirmuosius žingsnius. Tvirtas jo palaikymas, bendras tikėjimas šiuo projektu padėjo įgyvendinti svajonę, tapusią realybe.
– Pradėjome domėtis įranga ir žaliavos tiekėjais, kainomis, dokumentacija, pastato reikalavimais ir dar daug kuo. Iš pradžių viskas atrodė labai sudėtinga, bet po truputį „įsivažiavome“: sužinojome, susipirkome, įsirengėme, gavome visus reikiamus leidimus. Parengėme projektą ir pagal Kaimo plėtros programą gavome Europos Sąjungos finansinę paramą, o likusią dalį investavome patys – taip gimė tai, apie ką svajojau.
Esame labai dėkingi projektavimo įmonės „Niša“ komandai – jų dėka senos fermos patalpos virto moderniomis gamybos patalpomis. Renovuotose patalpose įrengėme laboratoriją, gamybos erdvę, sandėlius, darbo kabinetą, higienos bei persirengimo kambarius. Ypatingą dėmesį skyrėme vandens valymo ir gryninimo sistemoms, – taip apie savo kelią nuo svajonės iki realybės pasakojo Paulina ir Donatas.
Nuo receptų iki formulių – farmacininkės rankomis kuriama kosmetika
Paulina baigė farmacijos studijas ir ilgą laiką dirbo vaistinėje. Būtent čia, bendraudama su žmonėmis, ji pastebėjo, kaip dažnai odos problemos susijusios ne tik su išoriniais veiksniais, bet ir su netinkama kosmetika ar pernelyg agresyviomis priemonėmis. Pasitelkdama farmacines žinias, ji ėmė kurti kosmetikos formules.
– Norėjau kosmetikos, kuri būtų ne tik veiksminga, bet ir saugi, pagaminta iš kokybiškų, natūralių žaliavų, be bereikalingų priedų. Kūriau sau, artimiesiems, o netrukus atsirado ir klientų ratas, – pasakoja Paulina.
Sveika gyvensena – įkvėpimo šaltinis
Kosmetikos kūrimas Paulinai nėra tik darbas – tai gyvenimo būdo dalis. Ji aktyviai domisi sveika gyvensena, holistiniu požiūriu į žmogaus sveikatą ir grožį. Tai atsispindi ir jos gaminiuose – jie skirti ne tik išoriniam grožiui, bet ir vidinei dermei.
– Grožis prasideda iš vidaus – nuo to, kaip gyvename, ką valgome, kaip jaučiamės. Kosmetika turėtų būti šio balanso dalis, o ne maskavimas, – sako Paulina.
Ateities vizija – augti ir dalintis žiniomis
Šiuo metu OLÈ LAB veido priežiūros produktų galima įsigyti tik el. parduotuvėje – www.olelab.lt. Nors prekyba startavo dar visai neseniai – gegužės viduryje – Paulina jau džiaugiasi gausiu palaikymu ir puikiais klientų atsiliepimais.
Produktais susidomėję žmonės džiaugiasi, kad kosmetika tinka tiek vyrams, tiek moterims, įvairaus amžiaus odai. Serumas ir kremas su subtiliu, natūraliu kvapu lengvai įsigeria į odą.
Informacija apie savo kurtą kosmetiką Paulina aktyviai dalijasi socialiniuose tinkluose – „Facebook“, „Instagram“, „TikTok“, tačiau, kaip pati sako, geriausia reklama – iš lūpų į lūpas.
– Man labai svarbi nuoširdi žmonių nuomonė – noriu išgirsti tikrą įvertinimą ir įsiklausyti į poreikius. Ši pirmoji produktų linija su adaptogenais – tik pradžia. Ateityje planuoju gerokai plėsti asortimentą ir kurti dar daugiau efektyvių odos priežiūros priemonių, – sako OLÈ LAB įkūrėja Paulina.
Ji taip pat neatmeta neseniai gimusios idėjos – organizuoti edukacinius užsiėmimus, kuriuose norintieji galėtų iš arčiau susipažinti su kosmetikos kūrimu, gamyba. Tai – dar vienas būdas kurti kartu ir auginti bendruomenę, kuriai rūpi odos sveikata ir sąmoningas pasirinkimas.
Produktai:
„Adaptogenic cleansing gel“ 150 ml – švelnus prausiklis su adaptogenais kasdienei veido odos priežiūrai. Šis valomasis gelis buvo sukurtas taip, kad kruopščiai pašalintų nešvarumus ir makiažo likučius, kartu nesausindamas odos. Formulė praturtinta adaptogeniniais augalų ekstraktais, vienas tokių – penkialapės kleomės lapų ekstraktas, kuris slopina sebumo išsiskyrimą. Tinka normaliai, riebiai, mišriai ir sausai odai.
„Adaptogenic tonic“ 125 ml – gaivinantis ir balansuojantis veido odos tonikas su adaptogenais ir hialurono rūgštimi. Be pridėtinių kvapiklių priemonė aplikuojama ant švaraus nuprausto veido, subalansuoja veido odos pH ir paruošia ją serumui. Taip pat padeda intensyviai drėkinti, raminti ir gaivinti odą išlaikant natūralų drėgmės balansą ir sveiką spindesį.
„Adaptogenic serum“ 30 ml – patikrintas dermatologų, be pridėtinių kvapiklių koncentruotas veido odos serumas su skirtingų molekulinių masių hialurono rūgštimis užtikrina gilų ir intensyvų odos drėkinimą. Tinka visų tipų odai įskaitant ir jautrią.
„Adaptogenic cream with ceramides“ 50 ml – maitinamasis kremas su keramidais, praturtintas trijų skirtingų tipų hialurono rūgštimis. Šis kremas drėkina, maitina ir stiprina apsauginį odos barjerą. Tinka normaliai, sausai, dehidratuotai ir jautriai odai. Patikrintas dermatologų. Be pridėtinių kvapiklių.
