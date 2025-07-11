Marijampolės merui Povilui Isodai siūloma skirti 15 tūkst. eurų baudą ir uždrausti ketverius metus eiti pareigas
Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė po ketvirtadienį teisme įvykusio posėdžio, kur buvo nagrinėjama Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos „čekiukų“ byla, informavo, kad prokuroras pasiūlė Marijampolės merui Povilui Isodai skirti 15 tūkst. eurų baudą ir uždrausti ketverius metus eiti pareigas.
Ketvirtadienį teisme išklausytos baigiamosios kalbos.
P. Isoda kaltinamas piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, taip apgaule įgydamas beveik pustrečio tūkstančio savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Marijampolės meras teisme tvirtino dokumentų neklastojęs, esą tai galėjo būti žmogiška klaida.
Buvęs Savivaldybės kontrolierius Juozas Vaičiulis, į bylą teikęs atitikties audito ataskaitą, liudijo tarybos narių išmokų naudojimo pažeidimus atsiradus po to, kai Marijampolės politikai panaikino prievolę teikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Pasak kontrolieriaus, Tarybos nariai išmokas suprato kaip savotišką atlyginimą, kad jiems priklauso tarybos reglamente įtvirtinta suma veiklos išlaidoms kompensuoti.
Teisme liudijusi Savivaldybės buhalterė Vita Šatė teigė, kad nesijautė esanti politikų apgaudinėjama. Ji taip pat patvirtino P. Isodą galėjus naudotis Savivaldybės jam suteikiamu telefonu, transporto, pašto paslaugomis, nors meras šiais resursais „greičiausiai nelabai“ naudojosi.
Be to, buhalterė pažymėjo, kad už ataskaitose pateiktų duomenų teisingumą buvo atsakingas Tarybos narys, tvirtindavęs jas savo parašu, tai patvirtino ir 2019–2022 metais Savivaldybės buhalterijos skyriui vadovavusi Daiva Ivanauskienė.
Teismas savo sprendimą šioje byloje planuoja skelbti rugpjūčio 21 dieną.
