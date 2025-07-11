Bendruomenėms šalia vėjo parkų – reikšminga „Ignitis renewables“ finansinė parama
Tarptautinė žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ tęsia reikšmingą finansinę paramą bendruomenėms, įsikūrusioms šalia vystomų ar veikiančių vėjo ir saulės elektrinių parkų. Šiais metais bendruomenėms planuojama skirti daugiau kaip 420 tūkst. eurų. Iš viso įmonės per ketverius metus skirta parama bendruomenėms Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje siekia daugiau kaip 2,5 mln. eurų.
Ši finansinė parama yra tikslingai skiriama stiprinti vietos iniciatyvas, skatinti bendruomenių įsitraukimą ir prisidėti prie darnios, saugios bei tvarios aplinkos kūrimo. Bendra suma yra tik savanoriškai teikiama parama ir neapima įstatyme numatytos atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos.
„Siekiame, kad vystant atsinaujinančios energetikos projektus ne tik stiprintume regiono energetikos sistemą ir prisidėtume prie konkurencingų kainų zonos kūrimo, bet ir atneštume apčiuopiamą naudą bendruomenėms, kurių aplinkoje veikiame. Šiandien „Ignitis renewables” finansinės paramos suma bendruomenėms pasiekė 2,5 mln. eurų. Ateityje ir toliau kursime šviesią kaimynystę ir investuosime į tai, kas svarbu žmonėms – jų idėjas, iniciatyvas, galimybę keisti savo aplinką“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Kvietimas kurti toliau
Po trejų metų savanoriškos finansinės paramos vietos bendruomenėms, „Ignitis renewables“ kviečia tęsti pokyčius. Šių metų kvietimo tikslas – palaikyti tvarias ir į ateitį orientuotas iniciatyvas tose vietovėse, kur bendrovė plėtoja ar jau yra įgyvendinusi žaliosios energetikos projektus. Paraiškas gali teikti bendruomenės, veikiančios Kelmės, Kretingos, Jurbarko ir Tauragės rajonuose – teritorijose, kuriose „Ignitis renewables“ vysto arba jau yra įgyvendinusi vėjo ir saulės elektrinių parkus.
Treji metai pokyčių
Bendruomenių įsitraukimas į paramos programą kasmet stip-rėja. Pirmą kartą kvietimą teikti paraiškas „Ignitis renewables“ paskelbė 2022 metais, ir nuo to laiko jis tapo nuoseklia, tikslingai vystoma iniciatyva, kuri jau dabar prisideda prie realių pokyčių įvairiuose Lietuvos regionuose. Vien per pirmuosius trejus metus parama buvo suteikta kelioms dešimtims bendruomenių – nuo mažesnių kaimų iki didesnių gyvenviečių, kuriančių socialines, švietimo ar aplinkosaugines iniciatyvas.
Paramos apimtis augo palaipsniui – nuo 86 tūkst. eurų 2022-aisiais iki daugiau kaip 561 tūkst. 2024 metais. Šiemet skiriama dar 420 tūkst. eurų, todėl bendra parama Lietuvoje perkops per 1,3 mln. eurų. Tai rodo ne tik tęstinumą, bet ir nuoseklų, reikšmingą finansinį indėlį į regionų bendruomenes. Kartu su finansine parama augo pasitikėjimas, bendruomenių drąsa imtis ambicingesnių idėjų, o „Ignitis renewables“ programą vis aktyviau vertina kaip galimybę veikti ilgalaikės vertės kryptimi.
Tarp jau įgyvendintų projektų – Vydmantų gimnazijos teritorijoje bendruomenės iniciatyva įrengtas kupolas – erdvė veikloms lauke, kur vyksta edukacijos, susitikimai, emocinės sveikatos užsiėmimai. Pikeliai pritaikė paramą išmaniajam suoliukui ir piligrimų patalpų atnaujinimui, o Lauksargiai – tautinių drabužių įsigijimui ir scenos įrengimui su apšvietimu, kur dabar vyksta renginiai.
Savo ruožtu asociacija „Butkiškės bendruomenė“, gavusi finansinę paramą, ėmėsi esminio bendruomenės namų atnaujinimo – buvo pakeisti langai, atnaujinta elektros instaliacija, sienos, grindys, lubos, įrengti šilumos siurbliai bei scenos pakyla. Ši erdvė tapo kultūros ir susitikimų centru, kuriame vyksta teatro repeticijos ir renginiai, buriasi vietos gyventojai, atsirado sąlygos ne tik kūrybai, bet ir šilumai, jaukumui bei bendruomeniškumui. Šie pavyzdžiai rodo, kad reikšminga finansinė parama gali tapti tikru postūmiu – padėti bendruomenėms ne tik įgyvendinti idėjas, bet ir kurti ilgalaikę vertę savo aplinkai.
„Matome, kaip kasmet vis daugiau bendruomenių pasinaudoja šia galimybe. Parama skatina ne tik veikti, bet ir pasitikėti savo idėjomis – imtis projektų, kurių anksčiau galbūt nebūtų išdrįsę įgyvendinti. Tai ilgalaikis bendradarbiavimas, leidžiantis kurti tvirtą pagrindą pokyčiams – nuo mažų iniciatyvų iki sprendimų, kurie keičia žmonių kasdienybę, stiprina bendruomeniškumą ir kuria pasididžiavimą savo vietove“, – teigia „Ignitis renewables“ ryšių su bendruomenėmis komandos vadovė Emilija Musteikytė.
Kai idėjos virsta realiais projektais
Net ir nedidelės apimties projektai gali turėti ryškų poveikį – tai liudija vis daugiau bendruomenių, pasinaudojusių galimybe įgyvendinti tai, kas svarbiausia jų kasdienybėje. Nuo praktinių sprendimų iki bendruomeniškumo stiprinimo – šios iniciatyvos keičia ne tik aplinką, bet ir žmonių santykį su ja.
„Kai bendruomenės gauna galimybę įgyvendinti savo idėjas, jos keičia ne tik vietą, bet ir santykį tarp žmonių. Tokios iniciatyvos tampa pavyzdžiu kitiems, įkvepia veikti drąsiau, o kartu atskleidžia, kad žaliosios energetikos plėtra – tai ne tik apie elektrą, bet ir apie žmones, gyvenančius šalia šių parkų, bei jų galimybes augti kartu“, – sako E. Musteikytė.Visa informacija apie dokumentus, terminus ir paraiškų teikimo tvarką paskelbta bendrovės svetainėje: ignitisrenewables.lt
