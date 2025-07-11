Šiek tiek statistikos
Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) Veiklos plėtros ir administravimo skyriaus vadovas Tomas Macijauskas pateikė statistiką, kiek surinkta atliekų (skaičiai po kablelio suapvalinti) 2024 metais:
Marijampolės savivaldybės teritorijoje – 14 656 t (87 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 2185 t (13 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 809 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 512 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 278,5 t plastiko ir metalo pakuočių, 278 t popieriaus pakuočių, 307 t stiklo pakuočių.
Kalvarijos savivaldybės teritorijoje – 2670 t (81 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 643 t (19 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 290 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 192 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 53 t plastiko ir metalo pakuočių, 54 t popieriaus pakuočių, 53 t stiklo pakuočių.
Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje – surinkta 2752 t (85 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 471 t (15 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 225 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 156 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 31 t plastiko ir metalo pakuočių, 26 t popieriaus pakuočių, 32,5 t stiklo pakuočių.
Kas yra 23 377 tonos DI (dirbtinio intelekto) vertinimu?
Vidutinis Afrikos dramblys sveria apie 6 tonas. 23 377 tonų = apie 3 900 dramblių.
Vienas krovininis vagonas gali gabenti apie 60 tonų krovinio. 23 377 tonoms reikėtų apie 390 vagonų, t. y., traukinių ešelonas būtų ilgesnis nei 6 km.
Vidutinis žmogus sveria apie 70 kg. 23 377 tonų atitinka apie 334 000 žmonių svorį – tai beveik tiek, kiek gyventojų yra Kauno mieste.
