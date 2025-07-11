www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Šiek tiek statistikos

Daiva Klimavičienė

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC) Veiklos plėtros ir administravimo skyriaus vadovas Tomas Macijauskas pateikė statistiką, kiek surinkta atliekų (skaičiai po kablelio suapvalinti) 2024 metais:

Tomas Macijauskas: 2024 metais Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse iš viso surinkta 23 377 tonos mišrių komunalinių ir rūšiuotų atliekų. Vienam gyventojui jų tenka apie 300 kg per metus.
Tomas Macijauskas: 2024 metais Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybėse iš viso surinkta 23 377 tonos mišrių komunalinių ir rūšiuotų atliekų. Vienam gyventojui jų tenka apie 300 kg per metus. / Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Marijampolės savivaldybės teritorijoje – 14 656 t (87 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 2185 t (13 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 809 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 512 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 278,5 t plastiko ir metalo pakuočių, 278 t popieriaus pakuočių, 307 t stiklo pakuočių.

Kalvarijos savivaldybės teritorijoje – 2670 t (81 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 643 t (19 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 290 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 192 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 53 t plastiko ir metalo pakuočių, 54 t popieriaus pakuočių, 53 t stiklo pakuočių.

Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje – surinkta 2752 t (85 proc.) mišrių komunalinių atliekų bei 471 t (15 proc.) rūšiuotų atliekų. Individualių namų gyventojai išrūšiavo 225 t plastiko, metalo ir popieriaus pakuočių, 156 t stiklo pakuočių. Daugiabučių namų gyventojai išrūšiavo 31 t plastiko ir metalo pakuočių, 26 t popieriaus pakuočių, 32,5 t stiklo pakuočių.

Kas yra 23 377 tonos DI (dirbtinio intelekto) vertinimu?

Vidutinis Afrikos dramblys sveria apie 6 tonas. 23 377 tonų = apie 3 900 dramblių.
Vienas krovininis vagonas gali gabenti apie 60 tonų krovinio. 23 377 tonoms reikėtų apie 390 vagonų, t. y., traukinių ešelonas būtų ilgesnis nei 6 km.

Vidutinis žmogus sveria apie 70 kg. 23 377 tonų atitinka apie 334 000 žmonių svorį – tai beveik tiek, kiek gyventojų yra Kauno mieste.

Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Pasivaikščiokit, mintys, iš gyvenimo molio lipintos“
Kultūros ir meno darbuotojų atlyginimai: kiek prisidėti gali savivaldybės?
„Chorų karai“ atgimsta: marijampoliečiai kviečiami palaikyti Rožinį chorą
30 dienų ledinės eketės iššūkis prasideda naktinėmis maudynėmis sausio 18-ąją

Įvykiai

Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai
Ankstyvos vyrų mirtys
Sprogęs šildymo katilas Vilkaviškio rajone išvertė namo sienas
Telegram kanale platinami grasinimai mokykloms, policija prašo nepanikuoti

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos