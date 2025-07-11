Vagys nesnaudžia
Marijampolės apskrities VPK pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl vagysčių.
Nuo vagišės nukentėjo Marijampolės savivaldybės Beržinbūdės kaimo gyventoja. Į 68 metų moters namus atėjusi nepažįstamoji iš šeimininkės rankinės pavogė 650 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pasak policijos pareigūnų, nukentėjusiajai dėl prastos sveikatos sunku detaliai paaiškinti, kas įvyko. Apie vagystę telefonu pranešė jos giminaitė.
Nukentėjusioji buvo viena namuose, kai atėjo vagilė.
Vilkaviškio rajono Kybartų miestelyje, įsilaužus į ūkinį pastatą, pavogti akumuliatoriai, benzininis pjūklas, meškerės. Žmogus patyrė 710 eurų žalą.
Liepos 9-osios naktį, tarp 1 ir 5 valandos, Marijampolėje, Sasnavos gatvėje, pavogti automobilio „Audi Q7“ žibintai. 46 metų mašinos savininkas žalą įvertino 1200 eurų. Automobilis stovėjo serviso teritorijoje.
Tą pačią naktį Šakių rajono Žečkalnių kaime iš įmonei priklausančio ekskavatoriaus „Cat“, nulaužus bako spyną, pavogtas dyzelinis kuras. Žala – 110 eurų.
Komentarai nepriimami.