www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Europa klausosi: startuoja Pirmininkės Jaunimo patariamoji taryba

"Suvalkiečio" inf.

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Europos Komisijos Pirmininkės Jaunimo patariamoji taryba oficialiai pradėjo savo veiklą!

Po 2025 m. birželio 25 d. priimto Komisijos sprendimo, ši nauja iniciatyva įtvirtina jaunimo vaidmenį pačioje ES politikos formavimo širdyje.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

EK Pirmininkės U. von der Leyen 2024–2029 m. politinėse gairėse numatyta Jaunimo patariamoji taryba suvienys 28 jaunus atstovus – po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės nacionalinės jaunimo tarybos bei vieną atstovą iš Europos jaunimo forumo. Jaunimo organizacijos iš šalių kandidačių ir potencialių kandidačių bus kviečiamos prisijungti kaip stebėtojos, taip atspindint platesnę ES viziją apie vienybę ir įtrauktį.

Taryba suteiks jaunimui galimybę tiesiogiai dalytis idėjomis ir išsakyti savo rūpesčius ES lyderiams ir politikos formuotojams, užtikrinant, kad jų požiūriai būtų realiai įtraukti į sprendimus. Be to, tarybos nariai galės grįžti į savo šalis su naujausia informacija ir įžvalgomis.

Parengiamasis susitikimas su Europos komisaru, atsakingu už kartų teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą, Glennu Micallefu, planuojamas 2025 m. rugsėjo 5 d. Briuselyje – jis taps naujo etapo pradžia struktūruotam ir prasmingam jaunimo dalyvavimui politikoje.

Tai daugiau nei tik politinis žingsnis – tai aiškus signalas Europos jaunimui: Europa klauso.

Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/europe-listens-presidents-youth-advisory-board-takes_en

www.europospulsas.lt

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Fotografija – tai pokalbis su gamta, savimi, žmogumi…“
Naujoji Marijampolės dramos teatro vadovė: darbo labai daug
Muziejų bendradarbiavimo rezultatas – spalvinga paroda
Parodoje – laiškanešį sustabdžiusios akimirkos

Įvykiai

Tvoros strypas moteriai pervėrė koją
Gavaltuvos kaime nužudytas vyras
Nei „Volvo“, nei pinigų
Ugnies padaryti nuostoliai nemaži

Verslas

„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus
Marijampolės TV, Priklausomybės ligų institutas ir Bokšto klubas – po vienu sparnu
Odoo verslo valdymo sistema – 7 žingsniai sėkmingam įdiegimui
Vadovo diena Kazlų Rūdoje

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos