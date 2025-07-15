Europa klausosi: startuoja Pirmininkės Jaunimo patariamoji taryba
Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Europos Komisijos Pirmininkės Jaunimo patariamoji taryba oficialiai pradėjo savo veiklą!
Po 2025 m. birželio 25 d. priimto Komisijos sprendimo, ši nauja iniciatyva įtvirtina jaunimo vaidmenį pačioje ES politikos formavimo širdyje.
EK Pirmininkės U. von der Leyen 2024–2029 m. politinėse gairėse numatyta Jaunimo patariamoji taryba suvienys 28 jaunus atstovus – po vieną iš kiekvienos ES valstybės narės nacionalinės jaunimo tarybos bei vieną atstovą iš Europos jaunimo forumo. Jaunimo organizacijos iš šalių kandidačių ir potencialių kandidačių bus kviečiamos prisijungti kaip stebėtojos, taip atspindint platesnę ES viziją apie vienybę ir įtrauktį.
Taryba suteiks jaunimui galimybę tiesiogiai dalytis idėjomis ir išsakyti savo rūpesčius ES lyderiams ir politikos formuotojams, užtikrinant, kad jų požiūriai būtų realiai įtraukti į sprendimus. Be to, tarybos nariai galės grįžti į savo šalis su naujausia informacija ir įžvalgomis.
Parengiamasis susitikimas su Europos komisaru, atsakingu už kartų teisingumą, jaunimą, kultūrą ir sportą, Glennu Micallefu, planuojamas 2025 m. rugsėjo 5 d. Briuselyje – jis taps naujo etapo pradžia struktūruotam ir prasmingam jaunimo dalyvavimui politikoje.
Tai daugiau nei tik politinis žingsnis – tai aiškus signalas Europos jaunimui: Europa klauso.
Daugiau informacijos: https://youth.europa.eu/news/europe-listens-presidents-youth-advisory-board-takes_en
