Aptartas kultūros vaidmens stiprinimas tiek nacionalinėje, tiek europinėje darbotvarkėje

"Suvalkiečio" inf.

Platesnis kultūros vaidmens supratimas ne tik Lietuvos, bet ir europinėje darbotvarkėje, bendri veiksmai stiprinant visuomenės pilietiškumą bei informacinį atsparumą ir glaudesnis bendradarbiavimas tarp nacionalinių bei europinių institucijų – šie strateginiai klausimai aptarti kultūros ministro Šarūno Biručio susitikime su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Mariumi Vaščega.

„Lietuvoje pamažu pavyksta įtvirtinti supratimą, kad kultūra yra kur kas daugiau nei menas – tai ir mūsų istorinė atmintis, paveldas, pamatiniai pilietiškumo ir visuomenės atsparumo elementai. Kova su dezinformacija, sėkminga tautinių bendrijų ir naujai atvykstančiųjų integracija taip pat yra neatsiejami nuo kultūrinių procesų, – sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis. –  Siekiame, kad toks platus požiūris į kultūrą, apimantis ir atsaką į šiandienos saugumo iššūkius, stiprėtų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje europinėje darbotvarkėje. Tačiau tam, kad galėtume įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, būtina sutelkti tam reikalingus tiek žmogiškuosius, tiek finansinius resursus, kurių šiuo metu, deja, labai trūksta.“

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas M. Vaščega pritarė, kad kultūra yra visos Europos pagrindas. Jis pažymėjo, kad šiuo metu europinės institucijos rengia demokratijos stiprinimo paketą, kuriame atsispindės ir informacinės politikos, pilietinių visuomenių stiprinimo klausimai – sritys, kuriose kultūros vaidmuo yra neabejotinas.

Susitikime sutarta, kad pilietiškumo, informacinio saugumo ir atsparumo stiprinimo per kultūrą temos turėtų tapti vienomis iš prioritetinių Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai 2027 m. ir pasirengimo pirmininkavimui laikotarpiu.

Taip pat sutarta tęsti nuolatinį dialogą ir konsultacijas tarp Kultūros ministerijos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, ieškant bendrų sąlyčio taškų ir sinergijos tarp nacionalinių bei europinių iniciatyvų.

Daugiau skaitykite: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/aptartas-kulturos-vaidmens-stiprinimas-tiek-nacionalineje-tiek-europineje-darbotvarkeje/

