Miškas – ne trasa: Valstybinių miškų urėdija primena lankymosi miške taisykles
Įsibėgėjant aktyviam laisvalaikio gamtoje sezonui, Valstybinių miškų urėdija ragina elgtis atsakingai – keturračiais ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis miške leidžiama važiuoti tik keliais. Griežtai draudžiama važiuoti kvartalinėmis linijomis, proskynomis, elektros linijų trasomis, raistais, priešgaisrinėmis juostomis, miško paklote ar pažintiniais takais.
Miško keliai skirti visiems lankytojams, todėl svarbu gerbti aplinką ir kitus poilsiautojus. Važinėjimas bekele gali padaryti ilgalaikę žalą miško ekosistemoms – pažeisti dirvožemį, sunaikinti augaliją, trikdyti laukinius gyvūnus.
Pramogas miškuose dažnai mėgsta pasirinkti keturračių entuziastai. Šių motorinių transporto priemonių vairuotojų ypač prašoma atsakingai planuoti savo maršrutus ir gerai įvertinti, ar važiuojama tik leidžiamais keliais. Valstybinių miškų urėdijos pareigūnai miškus stebi mobiliomis vaizdo stebėjimo kameromis, pavykus identifikuoti pažeidėją, informacija yra perduodama policijai transporto priemonės savininkui nustatyti.
Įmonės ar asmenys, nuomojantys keturračius, organizuoti važinėjimus miške gali tik gavę miško valdytojo leidimą raštu. Savo klientus jie privalo informuoti apie lankymosi miške taisykles. Įmonei ar asmeniui, nuomojančiam keturračius, taikoma atsakomybė tuo atveju, kada nėra gautas miško valdytojo leidimas. Klientui atsakomybė taikoma tuo atveju, kada jis važinėdamas miške keturračiu pažeidžia lankymosi miške taisykles.
Lankymosi miške taisyklių nesilaikymas laikomas administraciniu nusižengimu, už kurį taikomos baudos ir kitos atsakomybės. Kiekvienas miško lankytojas gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo – pasirinkdamas atsakingą elgesį ir skatindamas tai daryti kitus.
