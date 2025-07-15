www.suvalkietis.lt
Padarius avariją, išaiškėjo kitos bėdos

"Suvalkiečio" inf.

Avariją padariusiam Marijampolės savivaldybės gyventojui bėdos tuo nesibaigė. Policija išsiaiškino, kad 32 metų vyras neturėjo teisės vairuoti, be to, apžiūrėdami jo automobilį, patruliai aptiko marihuanos.

Apie vakar, per pietus, kelyje Mokolai–Šunskai–Tursučiai nuo kelio nuvažiavusį ir apvirtusį automobilį Bendruoju pagalbos telefonu pranešė pro šalį važiavę žmonės. Į eismo įvykio vietą atvykę pareigūnai rado tik ant stogo apvirtusį automobilį „Volkswagen Passat“, vairuotojo nebuvo.

Pareigūnai galimai automobilį vairavusį vyrą netrukus surado. Paaiškėjo, kad šis neturi teisės vairuoti, be to, apžiūrint automobilį, surasta marihuanos.

Vairuotojas buvo blaivus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

