Danijos projektas padeda salos bendruomenei tapti žalesnei
Danijos sala Bornholmas tampa tvaria žaliąja bendruomene. Siekdama iki 2035 m. tapti beemisijine, ES finansuojamo projekto „Bæredygtig Bundlinje Bornholm“ („Tvari pamatinė linija Bornholme“) dėka 50 mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kuria žaliuosius verslo planus, siekdamos tapti efektyvesnėmis energetikos ir išteklių srityse bei konkurencingesnėmis.
„Geriausia būti šio projekto dalimi – tai, kiek jis atvėrė akis. Įgijome neįtikėtinai daug žinių apie tai, kiek išmetame CO₂ ir kaip galime to išvengti“, – sako Pernille Bülow, stiklo pūtėja ir įmonės „Pernille Bülow A/S“ savininkė.
Projektas skirtas MVĮ, veikiančioms turizmo, amatų ir gamybos srityse. Pusė įmonių gauna individualias konsultacijas, kaip įgyvendinti naują, žalią verslo idėją. Kitos gauna pagalbą tobulinant esamą verslo modelį.
Nevyriausybinė organizacija ir projekto naudos gavėja „Gate 21“ kartu su aštuoniais Bornholmo partneriais ir konsultantais peržiūri kiekvienos įmonės produktus ir procesus, atlieka energijos vartojimo auditą bei pateikia rekomendacijas, kaip pagerinti įmonės ekonominį efektyvumą. Dalyviai taip pat dalyvauja dirbtuvėse ir tinklaveikos renginiuose. Projektas suteikia galimybę teikti paraiškas finansavimui gauti.
Šviesiai žalia sala
Danija siekia iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 70 proc., palyginti su 1990 m. lygiu. Atskirų savivaldybių indėlis yra svarbus šiam tikslui pasiekti. Bornholmas, kuriame gyvena beveik 40 000 žmonių, save pristato kaip žaliųjų pokyčių pirmtaką. Jo strategija „Bright Green Island“ (Šviesiai žalia sala) nustato ambicingus anglies dioksido mažinimo ir švarios energijos tikslus.
Iki 2025 m. sala planuoja visą savo energiją gaminti tik iš nulinio anglies pėdsako šaltinių. Iki 2032 m. planuojama, kad visa pramonė veiks naudodama žaliąją energiją, o visas atliekas bus galima perdirbti. Tikslas – tapti beemisijine sala iki 2035 m.
Projektas „Tvari pamatinė linija“ jau padėjo ne vienai įmonei. Pvz., stiklo pūtėja Pernille Bülow, kuri gamina stiklo dirbinius ir papuošalus Svanekės miestelyje, dabar perdirba stiklines insulino ampules, kurias tiekia Danijos farmacijos milžinė „Novo Nordisk“. Iš jų ji gamina plyteles, stalviršius ir kitus daiktus. Tai leido sumažinti CO₂ emisijas vienam stiklo kilogramui nuo 45 proc. iki 65 proc..
„Borntek Industri“, gamybos įmonė iš Rionės, modernizuoja savo gamyklą, kad ši taptų žalia ir tvari. 2022 m. bendradarbiaudama su vienu iš pagrindinių klientų, įmonė siekia kasmet sumažinti CO₂ emisijas 45 tonomis, sumažindama plastiko naudojimą 9,3 tonos bei perdirbdama dar 2,8 tonos per metus.
Pagalba MVĮ siekiant sėkmės
Projektas įgyvendina ir kitas iniciatyvas. 2021 m. lapkritį buvo surengti pietūs vietos ūkininkams ir restoranų savininkams, kad jie galėtų kartu planuoti kitų metų vaisių ir daržovių derlių. Tikslas – padėti restoranams kurti meniu iš vietinės produkcijos, o ūkininkams – informuoti, ką jie galės pasiūlyti.
Iki 10 profesionalių amatininkų galės prisijungti prie projekto 2022 m. ir išmokti, kaip tapti tvaresniais renkantis ir naudojant medžiagas.
2022 m. sausį Neksės miestelyje planuojama konferencija, kurioje verslininkų grupė diskutuos, kaip MVĮ gali pereiti prie žaliojo verslo modelio.
Bendros investicijos ir ES finansavimas
Bendros projekto „Tvari pamatinė linija Bornholme“ investicijos siekia 2 589 893 EUR, iš kurių 1 294 950 EUR finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014–2020 m. veiksmų programą „Inovacijos ir tvarus verslo augimas“. Investicija atitinka prioritetą „Energijos ir išteklių efektyvumo didinimas MVĮ“.
Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/projects-database/danish-project-makes-an-island-community-greener_en
Komentarai nepriimami.