Patvirtintas Vilniaus istorinio centro valdymo planas: dėmesys – autentiškumo išsaugojimui ir darniam vystymuisi
Kultūros ministras Šarūnas Birutis įsakymu patvirtino nuosekliai rengtą ir derintą Vilniaus istorinio centro – UNESCO pasaulio paveldo vietovės – valdymo planą. Šį strateginį dokumentą parengė Vilniaus miesto savivaldybė ir Kultūros ministerija, bendradarbiaudamos su Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, kitomis institucijomis ir paveldo bendruomene.
Šio strateginio dokumento parengimas yra kelerius metus trukusio kompleksinio proceso, bendradarbiavimo tarp Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, į kurį buvo įtrauktos paveldo institucijos, ekspertai ir visuomenė, rezultatas. Planu siekiama užtikrinti ilgalaikę Vilniaus senamiesčio išskirtinės visuotinės vertės apsaugą ir suderinti ją su miesto darnaus vystymosi poreikiais.
Plano rengimas buvo įtraukus procesas, kurio metu atliktos detalios analizės, surengta daugiau nei 20 susitikimų su suinteresuotomis grupėmis. Siekiant išgirsti gyventojų nuomonę, buvo vykdomos visuomenės apklausos, o plano projektas pristatytas viešuose svarstymuose.
„Šiandien verčiame svarbų puslapį Vilniaus istorinio centro apsaugos istorijoje. Ilgas ir kruopštus ekspertų, institucijų ir visuomenės darbas davė rezultatą – turime strateginį dokumentą, kuris padės sistemiškai ir atsakingai rūpintis Vilniaus senamiesčiu, mūsų visų pasididžiavimu, – sako kultūros ministras Šarūnas Birutis. – Šis planas nėra tik formalus reikalavimų rinkinys.
Tai konkretus veiksmų planas, kaip išsaugoti Vilniaus autentiškumą ateities kartoms, kartu kuriant gyvą, patogų ir tvarų miestą šiandienos ir ateities gyventojams bei svečiams. Dėkoju visiems, kurie savo įžvalgomis ir pastabomis prisidėjo prie šio svarbaus darbo.“
Valdymo planas apibrėžia Vilniaus istorinio centro išskirtinę visuotinę vertę, nustato pagrindinius rizikos veiksnius ir numato konkrečius veiksmus jiems valdyti. Dokumente išskirtos pagrindinės tikslų grupės: paveldo vertybių išsaugojimas ir puoselėjimas, pažinimas ir sklaida, pritaikymas ir naudojimas, stebėsena ir valdymas bei veiksmai šiems tikslams pasiekti. Plane numatyti veiksmai apima pastatų tvarkybos gairių rengimą, viešųjų erdvių pritaikymo strategijas, turizmo srautų valdymo rekomendacijas, edukacines programas ir visuomenės įsitraukimo skatinimą.
Patvirtinus planą, bus pereinama prie jo įgyvendinimo. Plane numatyti veiksmai bus integruojami į savivaldybės ir Kultūros ministerijos strateginius planavimo dokumentus, o už plano įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną bus atsakinga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra pasitelkiant Priežiūros grupę bei Patariamąją tarybą. Reguliariai teikiamos ataskaitos leis vertinti pasiektą pažangą ir, esant poreikiui, koreguoti veiksmus. Šis planas taip pat tampa pagrindu teikiant ataskaitas UNESCO Pasaulio paveldo centrui.
