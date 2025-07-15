Žemaitės kelias vis dar kviečia
Lina VOLUNGYTĖ
Minint rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės (Žemaitės) jubiliejinius metus projektas „Žemaitės kelias“ marijampoliečiams jau padovanojo keletą įdomių, informatyvių ir… linksmų renginių. Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje birželį buvo pristatyta knyga „Iliustruota Žemaitės gyvenimo ir kūrybos istorija“ – netradicinis leidinys, kurį sukūrė rašytoja Lina Mickutė ir grafikos dizainerė Birutė Bikelytė.
Tai trečioji šio kūrybinio tandemo knyga ir, kaip sakė viešnios, prie jos dirbti buvo įdomiausia. Į projekto vadovės Valės Klesevičienės klausimus apie tai, kas paskatino imtis šios temos, apie atradimus ir problemas, kilusias šio proceso metu, autorės galėjo atsakyti ir vienu sakiniu: visko esmė – įdomi, spalvinga pačios Žemaitės asmenybė.
Birželį projekto programoje – ir spektaklis „Vėina kėima pablūdima“: iš Dramos teatro scenos liejosi sodri žemaičių kalba. Telšių Žemaitės teatras atvežė kūrinį pagal Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės pjesę „Velnias spąstuose“, kurį režisavo Donatas Žilinskas. Beje, tai ypatingas spektaklis: ši ir dar viena pjesė buvo pirmieji vieši spektakliai Telšiuose, suvaidinti 1907 metų rugpjūčio 2 dieną. Tarsi paprastas siužetas, smagiai, išmoningai papasakotas, papirko nuoširdumu, netikėtais siužeto ir vaidybos vingiais. Žiūrovams tai buvo smagi atsipalaidavimo valanda, nors ir ne kiekvieną žodį suprantant…
Žemaitės ir teatro mylėtojų laukia dar vienas spektaklis – „Marti“.
Muziejaus projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė, tad turime prabangą visuose renginiuose dalyvauti nemokamai.
