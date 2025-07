Gaisrinės saugos spragos senuose daugiabučiuose: renovacija – galimybė jas pašalinti

Didelė dalis Lietuvos daugiabučių statyti dar iki 1993 metų, pagal senus, šiuolaikinių saugos standartų nebeatitinkančius reikalavimus. Gyventojai dažnai nesiryžta imtis iniciatyvos atnaujinti inžinerines ir kitas su gaisrine sauga susijusias sistemas, kol neįvyksta nelaimė, tačiau būtent apleista infrastruktūra, jos defektai dažnai tampa gaisrų priežastimi.

Atnaujintas daugiabutis. / Nuotrauka iš APVA archyvo

Saugumo iliuzija kelia grėsmę

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Aurelijus Česūnas sako, kad senos statybos daugiabučiuose gaisro pavojus yra didesnis dėl neveikiančių saugos sistemų ir susidėvėjusių elektros tinklų.

Pavojų kelia ne tik techniniai trūkumai, bet ir prasti evakuacijos sprendimai – užblokuoti išėjimai, daiktais užstatyti koridoriai. Gaisro plitimą gali skatinti degios apdailos medžiagos, o neveikiančios signalizacijos ir išardytos dūmų valdymo sistemos apsunkina reagavimą.

„Egzistuoja klaidingas saugumo jausmas – daugelis mano, kad gaisrai nutinka tik kitiems, o jų būstas ar pastatas yra saugus. Svarbi gaisrų priežastis yra ir ekonominiai motyvai – instaliacijoms, signalizacijoms ar kitų sistemų atnaujinimams reikia investicijų, kurių gyventojai dažnai nenori ar negali skirti. Prie problemos prisideda ir informacijos trūkumas – žmonės dažnai nežino, kad avariniai išėjimai yra užkalti, elektros instaliacija netvarkinga, o signalizacija neveikia, kol neįvyksta nelaimė“, – pasakoja A. Česūnas.

Anot jo, papildomas pavojus kyla, kai gyventojai savavališkai pertvarko balkonus ir užblokuoja išė-jimus ar neteisėtai prijungia dūmų šalinimą prie ventiliacijos kanalų. Be to, valstybinės institucijos neturi teisės tikrinti butų be gyventojų sutikimo, todėl pažeidimai dažnai lieka nepastebėti.

Priemonės, kurių imtis svarbiausia

A. Česūno teigimu, kompleksinė daugiabučių renovacija – puiki proga atnaujinti svarbiausias pastato inžinerines sistemas, susijusias su gaisrine sauga. Svarbu pasirūpinti gaisrinės signalizacijos ir dūmų detektorių įrengimu, ventiliacijos sistemų sutvarkymu, tinkamomis statybinėmis medžiagomis bei tvarkingais avariniais išėjimais.

„Vienas svarbiausių žingsnių – gaisrinės saugos sistemų modernizavimas. Taip pat būtina peržiūrėti ir sutvarkyti vėdinimo sistemas, o fasado apšiltinimo darbų metu būtina naudoti tik tas medžiagas (statybos produktus), kurios numatytos pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekte“, – aiškina A. Česūnas.

Saugumą taip pat stiprina atnaujintas gaisrinis vandentiekis, autonominiai dūmų detektoriai, žaibosauga ir aiškiai pažymėti, lengvai pasiekiami evakuacijos sprendimai.

Galima gauti valstybės paramą

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Daugiabučių namų modernizavimo projektų skyriaus ekspertas Edvardas Petrauskas akcentuoja, kad daugelis šių priemonių gali būti finansuojamos valstybės – per subsidijas arba suteikiant lengvatinį kreditą. Tai padeda gyventojams įgyvendinti būtinas saugos priemones be didelės finansinės naštos.

Pasak eksperto, daugiabučio modernizavimo investicijų plano rengėjas privalo atsakingai įvertinti visų pastato elementų, įrenginių ir inžinerinių sistemų būklę, turinčią įtakos gaisrinei saugai. Remiantis šiuo vertinimu, investicijų plane būtina numatyti visas reikalingas priemones, kurios užtikrintų, kad modernizuotas pastatas atitiktų nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Modernizacijos metu yra galimybė pakeisti seną bendro naudojimo elektros instaliaciją, išvalyti ir sutvarkyti ventiliacijos šachtas bei dūmtraukius, įrengti ar atstatyti žaibosaugos sistemas, sutvarkyti stogą ir fasado elementus, pakeisti senas, priešgaisrinių reikalavimų neatitinkančias išorines duris.

APVA kvietimas gauti valstybės paramą daugiabučių modernizavimui (siekiant B ar aukštesnės energinio efektyvumo klasės) galioja iki spalio 1 d.

Daugiau informacijos: apva.lrv.lt Paraiškos teikiamos per APVA informacinę sistemą APVIS.

Projektas „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Teksto autorė Benita Gaižiūnaitė

