Daugumai Marijampolės regiono gyventojų naujoji NT mokesčio tvarka įtakos neturės
Paklaustas, ar iki šiol, dar neįsigaliojus Nekilnojamojo turto (toliau – NT) mokesčio pakeitimams, buvo besiskundžiančių per dideliu NT mokesčiu, Marijampolės regione dirbantis turto vertintojas Saulius TRUMPAITIS sakė, kad tokių skundų nėra girdėjęs. Marijampolės regione NT vertės nėra didelės, jos gana stipriai atsilieka nuo didžiųjų miestų.
Mūsų krašte NT mokestis iki šiol taikomas tik nedidelei daliai fizinių asmenų. Paklaustas, ar daug pokyčių bus nuo 2026 m. sausio 1-osios, S. Trumpaitis sakė, kad tai palies tik tuos gyventojus, kurie turi ne tik butą (ar namą), bet ir papildomą turtą. O labiausiai džiaugtis gali tie, kurie turi labai didelės vertės namus – jiems šis mokestis sumažės.
Jis priminė, kad NT vertes nustato Registrų centras masinio vertinimo būdu. Jo žiniomis, aukštų verčių mūsų regione nėra nustatyta.
Buvo įdomu sužinoti, ar rengiant naują NT mokesčio įstatymo projektą buvo teiraujamasi NT vertintojų nuomonės? S. Trumpaitis atsakė, kad asmeniškai jo – ne. Be to, tiek daug kartų buvo keistas šis projektas! Jei pradžioje atrodė, kad visi kažkiek, kad ir nedaug, mokėsime, tai finalas toks, kokį matome.
Paklaustas, ar, jo manymu, iš NT mokesčio surinksime daugiau pinigų į Gynybos fondą, pašnekovas sakė, kad, jo asmenine nuomone, nesurinksime daugiau nei galėjome surinkti nedarant pokyčių NR įstatyme.
