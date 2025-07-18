Rado narkotikų ir naminukės
Marijampolės apskrities policijos pareigūnai bemaž kiekvieną dieną praneša apie sulaikytus asmenis, pas kuriuos randa įvairių narkotikų.
Trečiadienį vakare Smalininkų kaime (Kalvarijos sav.) pareigūnai apieškojo du 20-mečius. Narkotinių bei psichotropinių medžiagų turėjusiems vaikinams gresia baudžiamoji atsakomybė.
Nemalonumų neišvengs ir 51 metų Jurbarko rajono gyventojas. Ankstyvą trečiadienio rytą jo vairuojamą automobilį „Ford“ sustabdę policijos pareigūnai salone aptiko apie 50 litrų skysčio (nuotraukoje), kuriam būdingas naminės degtinės kvapas.
Dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
