Renovacija, kuri keičia gyvenimą: įgyvendintas projektas Marijampolėje – tarp geriausių Lietuvoje
Pasibaigus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) organizuotiems Metų renovacijos projekto rinkimams, paaiškėjo, kad vienas iš trijų daugiausia visuomenės balsų surinkusių projektų – penkiaaukštis daugiabutis Marijampolėje, esantis Draugystės g. 27. Pastatą atnaujino generalinis rangovas UAB „Coner“, o namo transformacija tapo įkvepiančiu pavyzdžiu.
Įdomu, kiek išaugo šio namo butų vertė po renovacijos? Gyventojai tikriausiai tuo pasidomės Registrų centro savitarnoje.
Marijampolės daugiabučio renovacijos sėkmė
Tai – ne atsitiktinumas, o gerai suplanuoto, atsakingai įgyvendinto ir bendruomenės palaikyto projekto rezultatas.
Šiemet konkurse dalyvavo 12 skirtinguose miestuose ir rajonuose atnaujintų daugiabučių. Vertinant kandidatus, buvo atsižvelgta į energijos sutaupymą, inovatyvių sprendimų diegimą, architektūrinę transformaciją, tvarumą bei bendruomenės įsitraukimą.
Sprendimai, kurie keičia ne tik sąskaitas, bet ir gyvenimą
Šis Marijampolės daugiabutis buvo modernizuotas visapusiškai – įrengti saulės kolektoriai, oras-oras šilumos siurbliai, atnaujinta šildymo sistema, įstiklinti balkonai per visą namo aukštį. Tokie sprendimai padėjo pasiekti reikšmingą šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimą – daugiau nei 40 proc.
Be energinio efektyvumo, gyventojams itin svarbus buvo estetinės kokybės šuolis – šiuolaikiškas fasadas, jauki ir tvarkinga aplinka aplink pastatą. Apšiltinto pastato konstrukcijos dabar sulaiko šilumą šaltuoju sezonu ir apsaugo nuo drėgmės net tada, kai šildymo sezonas dar neprasidėjęs. Nes gyventojams svarbiausia – komfortiška buto temperatūra visais metų laikais ir estetiškai atrodantis pastatas, kuris skatina labiau rūpintis savo aplinka ir turtu.
Bendruomenė tikėjo pokyčiais
Vienas svarbiausių sėkmingos renovacijos aspektų – geras bendradarbiavimas su gyventojais. Šiuo atveju daugiabučio gyventojai nuo pat pradžių buvo pozityviai nusiteikę, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, pritarė darbams ir suprato renovacijos naudą. Tai leido išvengti konfliktų, vėlavimų ar nesusikalbėjimo, o projektas vyko sklandžiai ir skaidriai.
Kokybė ir ilgaamžiškumas – neatsiejami tikslai
Renovacijos metu profesionaliai įgyvendintas kiekvienas sprendimas – nuo projektavimo iki darbų priežiūros. Visi darbų etapai buvo nuosekliai planuojami, kontroliuojami ir vertinami, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga kokybė.
Naudotos aukštos kokybės termoizoliacinės medžiagos, pažangios inžinerinės sistemos ir efektyvūs statybos sprendimai ne tik mažina sąnaudas, bet ir užtikrina ilgalaikę naudą gyventojams.
Augantis susidomėjimas – tvarios ateities ženklas
Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje įgauna pagreitį. Gyventojai vis dažniau renkasi ne pavienius remonto sprendimus, o kompleksinę renovaciją, leidžiančią sumažinti išlaidas ir pagerinti gyvenimo kokybę. Šis atvejis puikiai įkūnija visus Metų renovacijos konkurso tikslus – nuo energinio efektyvumo iki estetikos ir bendruomeniškumo. Tai gyvas įrodymas, kad renovacija Lietuvoje gali būti ne tik naudinga, bet ir kokybiška, tvari, įkvepianti.
