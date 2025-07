Tėvai piktinasi vasarą darželyje besikeičiančiais pedagogais

Vasara Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrių ugdytiniams apkarto. Į „Suvalkiečio“ redakciją kreipėsi keleto mažylių tėvai. Jų teigimu, atžalos vis dažniau susiduria su auklėtojų personalo kaita. Vaikams tenka adaptuotis prie besikeičiančių mokytojų ir jų padėjėjų, o tai kelia stresą ir nerimą net patiems drąsiausiems. Įstaigos direktorė Birutė Dičiūnienė nuogąstaujantiems tėvams paaiškina, kodėl susidaro tokia situacija.

Darželio mokslo metai prasideda rugsėjo 1-ąją ir baigiasi rugpjūčio 31-ąją. / Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Darželio grupėse – nuolat besikeičiantys pedagogai

– Pedagogės keičiasi vos ne kasdien – kai ateini, vis nauja auklėtoja, – piktinasi darželio ugdytinio mama Jolanta (vardas pakeistas, redakcijai žinomas).

Anot jos, net ir itin drąsus jos vaikas, kuris nuo pusantrų metų darželį lankė be liūdesio, šią vasarą kelis kartus pasiliko įstaigoje su ašaromis akyse. „Mano vaikas komunikabilus ir nebijo žmonių, tačiau nuolat besikeičiant mokytojoms grupėje pastebėjau, kad jam darosi vis sunkiau pasilikti. Gal mano sūnui tai ne tokia didelė tragedija, bet juk yra ir jautresnių vaikų“, – kalbėjo mama.

Kitą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrių lankančios mažametės mama Rasa (vardas pakeistas, redakcijai žinomas) pasakoja, kad nelabai aišku, pagal kokį principą mokytojos ir jų padėjėjos yra skiriamos dirbti su vis kitomis grupėmis arba net kituose darželio skyriuose. Mamos teigimu, jos dukra nespėja priprasti prie kintančios aplinkos.

– Mano mergaitė drąsi, noriai bendrauja su naujais žmonėmis, tačiau pasikeitus grupės vadovėms, ji pradėjo nenorėti eiti į darželį, verkė, isterikavo, – pasakojo Rasa.

Anot pašnekovės, normalu ir suprantama, kad pedagogės taip pat nori išeiti atostogų, tačiau mamą stebino, kodėl mokytojos, kurios dirbo su jos dukros grupe įprastai, buvo perkeltos dirbti su kitais vaikais.

Jolanta atskleidžia, kad sūnaus grupės auklėtoja taip pat dirba su kita, mažesniųjų vaikų grupe.

– Nežinau, kodėl nauja, centralizuota darželio vadovybė taiko tokią politiką. Atrodo, kad darbuotojus keičia kaip kariuomenėje. Nesuvokiu, dėl kokių priežasčių tai vyksta, – komentavo moteris.

Jos nuomone, nepaisant visų priimamų sprendimų, vaikų interesai turėtų išlikti pirmoje vietoje:

– Vaikai yra viena jautriausių visuomenės grupių, taip pat jie yra darželio klientai, Marijampolės ateitis, todėl manau, kad prioritetas turėtų būtų skiriamas jų gerai savijautai įstaigoje.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė Birutė Dičiūnienė sako esanti už diskusijas su pedagogais ir tėvais visais kylančiais klausimais.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio direktorė Birutė Dičiūnienė sako suprantanti tėvų ir ugdytinių emocijas.

– Tikiu, kad tokie atvejai skausmingi, bet mes jų neišvengsime. Ir anksčiau vasaromis buvo taikoma tokia praktika, tik gal nebūdavo kreipiama daug dėmesio, – teigia darželio vadovė.

Pasak jos, mokytojų ir jų padėjėjų kaita vyksta dėl to, kad pedagogai turi 40 atostoginių darbo dienų per metus. Dar dalis jų yra profesinės sąjungos nariai, todėl jiems prisideda 11 papildomų laisvadienių.

– Privalome žmones išleisti atostogų net 51 dieną per metus, o jie dažniausiai renkasi atostogauti vasarą. Būtent dėl to jungiame skyrius ir grupes, – pasakoja B. Dičiūnienė.

Direktorės neslepia, kad taupomos įstaigos lėšos.

– Jeigu dirba du ar trys darželio skyriai su tiek vaikų, kiek galėtų tilpti viename skyriuje, tada priimamas sprendimas vasaros metu juos sujungti. Vasarą ne tik pedagogai išeina atostogų, laisvadieniai priklauso ir virėjoms, skyrius prižiūrinčiam personalui, administracijos darbuotojams. Net jei dalis darbuotojų kuriame nors skyriuje dirba, vis tiek reikia finansiškai išlaikyti daug dalykų, – aiškina B. Dičiūnienė.

Pasak vaikų lopšelio-darželio direktorės, visada su skyrių vedėjais ji kalbasi apie vaikų gerovę, todėl, jei tik įmanoma, stengiamasi neardyti vaikų grupių su jų nuolatinėmis mokytojomis.

– Tačiau tikrai būna atvejų, kai vaikai ateina į grupę ir joje randa svetimą mokytoją ar jos padėjėją. Darome viską, kad vaikučiams būtų geriausia, bet per tiek skyrių kartais tiesiog neįmanoma, – sako vadovė.

Šią vasarą iš dvylikos vaikų lopšelio-darželio skyrių dirba keturi: „Pasakos“, „Želmenėlių“, „Rasos“ ir „Vaivorykštės“. Direktorės teigimu, darželio skyrių ir grupių sujungimai, jeigu nebus darbuotojų, vyks ir toliau, taip išlaikant keturis pagrindinius skyrius.

Vasarą mokestis už darželį didėja

Į redakciją skambinusi mama Rasa išskiria ir dar vieną problemą – vasarą didėja ir fiksuotas, vadinamasis abonentinis, ir mokestis už darželio lankymą.

– Per mokslo metus už vieną mėnesį darželyje mokame 20 eurų, o vasarą vienas mėnuo kainuoja 30 eurų. Tai dar nėra pats didžiausias absurdas. Man keisčiausia, kad jeigu norime savo atžalą vesti į darželį tik liepą arba tik rugpjūtį, vis tiek privalome mokėti už du mėnesius“, – stebisi pašnekovė.

Marijampolietės teigimu, nesuprantama, kodėl tą mėnesį, kai vaikas neina į darželį, vis tiek privalu už jį mokėti. „Suprantu, kad tai yra Tarybos sprendimas ir su juo nelabai galima ginčytis. Gal taip norima sureguliuoti srautus? Nežinau, vis tiek galutinis rezultatas išeina nekoks“, – pasakoja mama.

Jai antrina ir kita darželio ugdytinį auginanti mama Greta (vardas pakeistas, redakcijai žinomas).

Pašnekovės teigimu, taip neturėtų būti: „Tėvai turėtų mokėti tik už tą laiką, kurį jų atžala praleidžia darželyje.“

– Prieš dvejus metus Marijampolės savivaldybės taryba nusprendė dėl fiksuoto mokesčio už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Šis sprendimas priimtas dėl to, kad anksčiau tėvai užrašydavo vaikus į darželį visai vasarai, tada būdavo sudaromi grupių sąrašai, viskas sudėliojama, o ateidavo tik 6–7 vaikai iš kur kas daugiau užsirašiusiųjų, – paaiškino vaikų lopšelio-darželio vadovė B. Dičiūnienė.

Pasak direktorės, vaikų tėvai neatvesdavo, bet grupės jų priėmimui būdavo pasiruošusios, pedagogai ir kitas personalas ateidavo į darbą. Finansiškai tai dideli nuostoliai. Todėl Taryba ir priėmė tokį sprendimą.

Vaikų poreikiai ir tėvų galimybės kartais prasilenkia

Pasak mamos Jolantos, vienas sprendimų, kaip vasarą vaiką išgelbėti nuo nemalonių emocijų darželyje – pasilikti su juo namuose, tačiau ir tam ne visi turi galimybes. Daugelio seneliai dar dirbantys, o ir atostogų laikas ribotas. „Galiu aš dvi savaites atostogauti, vyras taip pat, bet juk norisi ir visai šeimai pailsėti“, – dėsto Jolanta.

Rasa taip pat pasakoja šiuo metu atostogaujanti, todėl jos dukrytė į darželį neina. „Kol kas keletą savaičių atostogaujame, o tada grįšime į darželį, žiūrėsime, kaip seksis“, – prideda ji.

Kito mažamečio mama Greta pasakoja nusprendusi sūnaus vasarą į darželį nevesti. „Norisi suteikti smagų laiką ir leisti vaikui paatostogauti, todėl ugdome jį namuose, einame į žaidimų aikšteles“, – sako mama ir tikina, kad vesti vaiką į darželį visus metus, ypač, kai yra galimybė to nedaryti, būtinybės nematanti. Anot mamos, visi tėvai pasirenka, kaip auginti savo atžalas ir kada juos kur leisti. „Tikiu, kad ne visi turi galimybę išeiti atostogų visam mėnesiui ar dar ilgiau, bet, manau, bet kokiu atveju, vaikams reikia leisti pailsėti“, – dalijasi Greta.

Darželio mokslo metai prasideda rugsėjo 1-ąją ir baigiasi rugpjūčio 31-ąją, todėl B. Dičiūnienės teigimu, labai gaila, kad kai kurie mažieji tik baigia mokslo metus ir iškart pradeda naujus.

– Kokia emocija būna tada? Jie nepailsėję, savyje nenurimę, neprasiblaškę keliauja į kitus mokslo metus, – sako ji.

Vaikų lopšelio-darželio vadovė pabrėžia, kad vaikams taip pat reikia atostogų: tylos, aplinkos pakeitimo, buvimo su savimi, šeima.

– Tikrai stengiamės, kad ir vasarą vaikai darželyje jaustųsi komfortiškai, bet ne visada turime tokias galimybes, – sako direktorė.