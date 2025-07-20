„Iš namų“. O gal – atvirkščiai?
Lina VOLUNGYTĖ
Nes tai nebūtinai reiškia išėjimą, o galbūt tai, kad iš čia išsinešei kai ką svarbaus – kad turėtum stiprybės, ieškotum ir surastum, kad praturtėtum… O paskui jau vėl parneštum viską ir dovanotum tiems, kurie laukė ir tikėjo.
Nuo birželio pabaigos Marijampolės kultūros centre (pirmajame aukšte) veikia Vaivos Botyriūtės fotografijų paroda „Iš namų“. Marijampolietė, fotografė ir filmų kūrėja studijavo fotografiją Londone, ten gyveno, dirbo – ir sugrįžo, pradžiugindama artimuosius ir bičiulius, kurių nemažai susirinko į pirmosios Lietuvoje parodos atidarymą. Apie ją pati Vaiva rašė taip: „Tai – juostinių fotografijų paroda, analizuojanti ir interpretuojanti namų sampratą. Namai – kaip fizinė gyvenimo erdvė ir kaip filosofinis klausimas: ką reiškia jaustis kaip namuose? Ar tai vieta, kurioje pradedame ir užbaigiame savo dieną? Ar tai aplinka, kurioje telpa mūsų patirtys ir prisiminimai? Ar tai žmonės, su kuriais dalijamės savo gyvenimu?
Sąvoka „namai“ man visada kelia sentimentalius ir nostalgiškus jausmus. Ji kartu ir artima, ir sudėtinga. Suvokiu, kad laikui bėgant ši samprata keičiasi, auga, bręsta. Išvykus iš Lietuvos, „grįžimas namo“ reiškė kelionę į tėvynę. Vėliau – sugrįžimą į savo rankomis kurtą kasdienybę. Dar vėliau – į vietą, kur galėjau tiesiog ramiai ilsėtis. Šiandien, kai tolimi kraštai tapo lengviau pasiekiami, o pasaulis tarsi susiaurėjo, kelionė namo man yra ir kelionė į save. Kiekvienas sugrįžimas atneša naują prasmę, tačiau išlieka tai, kas visada buvo svarbiausia – žmonės, kurie yra šalia, ir kurie saugo mūsų istorijas.
Fotografijos šioje parodoje man leidžia atsigręžti į ištakas – į vietas ir žmones, iš kurių kilo mano kelionė ir kurie iki šiol mane formuoja. Į tas pažįstamas pievas, į sienas, kurios nesiliauja saugojusios, į žalumą ir padangių mėlį, o kartais – tylią, jaukią pilkumą. Į namus, kurie išlieka mano gyvenimo ramybės ir žaismo šaltiniu, į jų neblėstantį gyvybingumą, paprastumą ir nuolatinį virsmą. Šios fotografijos yra ne tik asmeniniai apmąstymai, bet ir kvietimas įsiklausyti į savo paties „namų“ istoriją – tai, kas mus formuoja ir leidžia būti tuo, kuo esame šiandien.“
Ar atkreipėte dėmesį – autorė eksponuoja fotojuostoje įamžintas ir analoginiu būdu atspausdintas akimirkas, akcentuodama savo įžvalgas. Nes, sako, jai svarbus dokumentikos, tikrovės momentas. Realybė, kurios mes, deja, dažnai nė nepastebime…
