„Būsime, kai švęsite, būsime, kai liūdėsite“, – kviečia „Gėlių cackės“
Olivija Rimkutė ir Oksana Radzevičienė dar tik pradeda pažintį su Marijampole. Atsitiktinai aptikusios skelbimą apie miesto centre siūlomas patalpas kaunietė Oksana ir šakietė Olivija nutarė pasinaudoti pasiūlymu ir buvusiame gėlių salone „Florina“, veikusiame V. Kudirkos g. 57, kurti savo gėlių namus. Pavadino juos mažąja bendrija „Gėlių cackės“.
– Žodis „cackintis“ reiškia kažką per daug puoselėti. Juk kaip sakydavo seni žmonės: „Tu čia per daug necackink ir taip gražu“, ir panašiai. Šiaip cackės reiškia ir niekus – daryti niekus. Taigi – vieniems mes per daug puoselėsime, kitiems per daug darysime nesąmones, užsiimsime niekais, – šypsodamasi apie naujų gėlių namų pavadinimą kalba Olivija.
Pirmiausia cackinti moterys ėmėsi patalpas. Jos atgijo spalvomis. Taip ir norisi užeiti vidun pro rožines duris, žvilgtelėti per rožinį langą ar prisėsti ant tokios pat spalvos suolelio. O viduje – pasaka, kurią kuria naujakurės ir kviečia kurti kartu.
– Mudvi su Oksana ne pirmi metai dirbame su gėlėmis ir tiesiog žinome, kad pirkėjams smagiausia, kai įsiklausome į jų norus. Tarkime, atėjusi močiutė svarsto, ką nupirkti anūkėlės ar anūkėlio gimtadienio proga. Sužinojusios, kuo mergaitė ar berniukas domisi, mes pasiūlome ir gėlių, ir balionų, ir žaislų – ne šiaip maišelyje, bet žaismingai sukomponuotų. Ypač smagu kurti šventinę visumą – suderinti gėles, dekoracijas, dovanėles.
Mes viską padarome, kad nustebintume ir pradžiugintume, – sako Olivija, pripažindama, kad kiekvienas gėlininkas turi savo braižą ir savaip kuria pasaką.
Čia ir zuikis su riedučiais, ir pliušiniai meškinai, ir dekoratyvinės žvakės, ir stilingos vazos bei vazonai. Taip pat ir skintos bei vazoninės gėlės, ir muilo gėlių kompozicijos, ir stabilizuoti augalai, įvairūs aksesuarai namų jaukumui sukurti. Ir ne tik.
– Mes būsime, kai švęsite, mes būsime, kai liūdėsite. Kad čia spalvota, viskas marga, nereiškia, kad mes negalime būti kartu, kai ir nėra taip spalvota, – sako Olivija, komponuojanti ir gedulingas puokštes bei krepšelius.
Gėlininkė patars, ir kokias gėles pasirinkti, ir kaip ilgiau išlaikyti jas gražias, ir ką su kuo derinti, į kokias vazas merkti, kokia krepšelio forma kokiai progai tinka, nuo kurios puokštės būtina nuvynioti popierių ir kitais klausimais. O atsakymus į juos jai sako suteikia pačios gėlės.
– Aš iš tų žmonių, kurie praeidami pro puokštę kiekvieną kartą turi ją pauostyti – nors ir 50-ąjį kartą. Man neužtenka pažiūrėti, aš turiu ją paliesti. Gėlė jaučia, kad ja gėrimasi ir ilgai būna graži, – sako Olivija, kuri pati augina įvairių spalvų zinijas, kermėkus, matiolas, gubojas, sausučius, spalvotas rugiagėles bei kitas vasarines gėles ir jas komponuoja į puokštes.
Vien lietuviškų gėlių krepšelių, kurie Olivijai ypač patinka, „Gėlių cackėse“ bus visą vasarą, ir kainuos jie tik po 10 eurų. Be to, pageidaujamą puokštę galima užsisakyti iš anksto.
Pripažinkime, į gėles visi ir visada atkreipia dėmesį. O skoningai parinktos, priderintos jos ne tik draugus pradžiugina, bet ir savuose namuose sukuria jaukumą. Tad užsukite į V. Kudirkos g. 57 Marijampolėje arba pasižvalgykite po naujus gėlių namus socialiniame tinkle „Facebook“ „Gėlių cackės“ ir sukurkite savo spalvotą istoriją.
Šią savaitę atidarymo proga viskam 30 proc. nuolaida.
