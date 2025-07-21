www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Liepos 22 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Kauną į Marijampolę iškeitęs buvęs valdininkas ir bankininkas Valentinas Vaškevičius dėl to nesigaili

Kauną į Marijampolę iškeitęs Valentinas Vaškevičius daugeliui pažįstamas kaip buvęs bankininkas. Per 24-erius karjeros bankininkystėje metus jam teko dirbti net šešiuose Lietuvos bankuose. Iki tapdamas bankininku jis dvylika metų buvo valdininkas, vadovavo visam Marijampolės miesto ūkiui, taip pat koordinavo ryšius su Kokolos miestu Suomijoje, kuris dar nuo 1969 metų yra susigiminiavęs su Marijampole. Šiandien V. Vaškevičius jau pensininkas, turintis daug įdomių užsiėmimų, tebelikęs aktyviu Marijampolės „Rotary“ klubo nariu. Kaip buvęs kaunietis prigijo Sūduvos sostinėje, kaip šiandien jis vertina miesto ūkį, kas džiugina ir kodėl jis vienas pirmųjų prie savo namo Tolminkiemio gatvėje išsikėlė lietuvišką trispalvę, skaitykite antradienio „Suvalkietyje“. 

Marijampolės Sūduvos gimnazijos abiturientų išleistuvės – žingsnis į naujo gyvenimo etapo pradžią

Šių metų Sūduvos gimnazijos abiturientų laidos šimtukininkai.
Šių metų Sūduvos gimnazijos abiturientų laidos šimtukininkai.
Susiję įrašai

Liepos 29 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Birželio 14 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Gegužės 3 d. „Suvalkietyje“ skaitykite

Penktadienį, liepos 18 dieną, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyko 48-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė, subūrusi gimnazistus, mokytojus ir svečius bendram džiaugsmui. Ši šventė – tai ir abiturientų išleistuvės į naują gyvenimo etapą.

Patikra pasienyje keliautojų neturėtų gąsdinti

Pasienyje automobiliai ženklais apie kontrolę nukreipiami į stovėjimo aikštelę, kur atliekama jų pirminė patikra.
Pasienyje automobiliai ženklais apie kontrolę nukreipiami į stovėjimo aikštelę, kur atliekama jų pirminė patikra.

Kai Lenkijos pasieniečiai informavo, kad nuo liepos 7 d. vykdys atvykstančiųjų į Lenkiją kontrolę, „Suvalkiečio“ skaitytojai sunerimo: „Negi vėl čiupt už vadžių ir iš pradžių? Negi vėl teks stovėti ilgose eilėse pasienyje, kol galėsi patekti pas kaimynus?“

Želsva šeštadienį kvietė vasaroti

Želsvos kaimo bendruomenės branduolys kartu su Liudu Mikalausku bei Ona Kolobovaite.
Želsvos kaimo bendruomenės branduolys kartu su Liudu Mikalausku bei Ona Kolobovaite.

Šeštadienį, liepos 19-ąją, Želsvos miestelio parke vyko tradicinė vasaros šventė „Vasarok“, subūrusi vietos gyventojus ir svečius iš aplinkinių vietovių. Renginys tapo puikia proga pabūti kartu, pasidžiaugti vasara, muzika ir bendryste. Veiklos netrūko nei suaugusiems, nei mažiesiems šventės dalyviams.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“
Dešimtmečiai, dovanoję daugiau, nei žemiški turtai
Salvadoro Dali kūryba – Marijampolėje
Palaikymas, kuris skatina augti ir tobulėti

Įvykiai

Atakavo greičio matuoklį
Liepsnojo daugiabučio balkonas
Šaltas sausis – karšti pavojai: kodėl daugėja gaisrų ir kaip jų išvengti
Mažųjų Šelvių kaime susidūrė automobiliai

Verslas

UAB steigimas: pirmieji žingsniai ir pasiruošimas iš anksto
Ukrainos investuotojai taikosi į Marijampolės cukraus fabriką?
Įspūdingame verslo bendruomenės vakare – apdovanojimai ir marijampoliečiams
„Iki“ primena pirkėjams – dar liko laiko panaudoti per metus sukauptus lojalumo taškus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos