Liepos 22 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Kauną į Marijampolę iškeitęs buvęs valdininkas ir bankininkas Valentinas Vaškevičius dėl to nesigaili
Kauną į Marijampolę iškeitęs Valentinas Vaškevičius daugeliui pažįstamas kaip buvęs bankininkas. Per 24-erius karjeros bankininkystėje metus jam teko dirbti net šešiuose Lietuvos bankuose. Iki tapdamas bankininku jis dvylika metų buvo valdininkas, vadovavo visam Marijampolės miesto ūkiui, taip pat koordinavo ryšius su Kokolos miestu Suomijoje, kuris dar nuo 1969 metų yra susigiminiavęs su Marijampole. Šiandien V. Vaškevičius jau pensininkas, turintis daug įdomių užsiėmimų, tebelikęs aktyviu Marijampolės „Rotary“ klubo nariu. Kaip buvęs kaunietis prigijo Sūduvos sostinėje, kaip šiandien jis vertina miesto ūkį, kas džiugina ir kodėl jis vienas pirmųjų prie savo namo Tolminkiemio gatvėje išsikėlė lietuvišką trispalvę, skaitykite antradienio „Suvalkietyje“.
Marijampolės Sūduvos gimnazijos abiturientų išleistuvės – žingsnis į naujo gyvenimo etapo pradžią
Penktadienį, liepos 18 dieną, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje vyko 48-osios abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė, subūrusi gimnazistus, mokytojus ir svečius bendram džiaugsmui. Ši šventė – tai ir abiturientų išleistuvės į naują gyvenimo etapą.
Patikra pasienyje keliautojų neturėtų gąsdinti
Kai Lenkijos pasieniečiai informavo, kad nuo liepos 7 d. vykdys atvykstančiųjų į Lenkiją kontrolę, „Suvalkiečio“ skaitytojai sunerimo: „Negi vėl čiupt už vadžių ir iš pradžių? Negi vėl teks stovėti ilgose eilėse pasienyje, kol galėsi patekti pas kaimynus?“
Želsva šeštadienį kvietė vasaroti
Šeštadienį, liepos 19-ąją, Želsvos miestelio parke vyko tradicinė vasaros šventė „Vasarok“, subūrusi vietos gyventojus ir svečius iš aplinkinių vietovių. Renginys tapo puikia proga pabūti kartu, pasidžiaugti vasara, muzika ir bendryste. Veiklos netrūko nei suaugusiems, nei mažiesiems šventės dalyviams.
