Už 341 tūkst. eurų bus parduodamos „Šakių laidotuvių namų“ akcijos
Turto banko aukcione bus parduodamos bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ akcijos. Pradinė 100 proc. akcijų paketo kaina siekia 341 tūkst. eurų.
„Šakių laidotuvių namai“ sėkmingai veikia nuo 1995 metų ir užima stiprias pozicijas Šakių regione. Bendrovė teikia laidojimo paslaugas, prekiauja laidojimo reikmenimis, taip pat siūlo transporto bei maitinimo paslaugas“, – pranešime nurodo Turto bankas.
Skelbiama, kad aukcionas vyks rugsėjo pradžioje.
Turto banko duomenimis, pastarąjį dešimtmetį įmonės aukcionuose parduota 20 bendrovių akcijų paketai. Iš aukcionų surinkta 21 mln. eurų lėšų.
ELTA
