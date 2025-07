I-STORMS: Gyvybių gelbėjimas ir audrų padarinių mažinimas Adrijos–Jonijos regione „Interreg“ programos

Žmonės brendantys per užtvindytas gatves, apgadinti pastatai ir kultūros vertybės, uždarytos mokyklos ir parduotuvės – tokie vaizdai tampa vis dažnesni, kai kylantis jūros lygis ir vis smarkesnės audros siaubia pakrančių miestus. Reaguodamos į šią grėsmę, penkios Adrijos–Jonijos regiono šalys susivienijo įgyvendinti projektą I-STORMS, siekdamos geriau pasiruošti ekstremalioms oro sąlygoms ir koordinuoti veiksmus, kad būtų išsaugotos gyvybės ir sumažinta žala.

„Dveji metai koordinuotų pastangų, atkaklaus darbo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp I-STORMS partnerių leido mums sukurti įrankius ir parengti bendras strategijas, skirtas apsaugoti Adrijos-Jonijos regioną nuo jūros audrų pavojų.“

Projekto partneriai sukūrė tinklą, kuris užtikrina koordinuotą civilinę saugą visame Adrijos–Jonijos regione. Buvo parengtas naujoviškas duomenų dalijimosi modelis, apimantis meteorologinę ir okeanografinę informaciją. Tai pagerino audrų ir kitų ekstremalių reiškinių prognozavimą ir leido greičiau bei efektyviau reaguoti į pavojus, laikantis ES civilinės saugos mechanizmo gairių. Projekte taip pat buvo išryškintos sritys, kuriose būtinas tolesnis šalių bendradarbiavimas. Be to, projekto metu buvo sustiprintas piliečių sąmoningumas apie pakrančių pažeidžiamumą audrų metu.

Stipresnis bendradarbiavimas

Devynios organizacijos – įskaitant orų prognozių tarnybas, civilinės saugos bei ekstremalių situacijų tarnybas ir mokslo institucijas iš Albanijos, Kroatijos, Graikijos, Italijos ir Slovėnijos – dirbo kartu šiame projekte. Jos sprendė problemas, susijusias su jūros audrų žinių trūkumu, prastu regioniniu bendradarbiavimu ir silpna duomenų sistemų integracija, kuri trukdo keistis informacija.

Skubus veiksmų poreikis

Kaip nurodoma galutinėje I-STORMS projekto ataskaitoje, Europos teisės aktuose vis dar trūksta konkrečių strategijų, gairių, procedūrų bei ankstyvojo perspėjimo sistemų, skirtų ekstremalių oro sąlygų rizikų pakrantėse prevencijai ir valdymui. Tuo metu Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) dar 2019 m. rugsėjį perspėjo, kad, jei nebus imtasi tinkamų prisitaikymo priemonių, kylantis jūros lygis ir dažnesnės bei intensyvesnės audros sukels vis didesnius potvynius ir sausumos praradimą pakrančių teritorijose bei mažose salose. Koordinuoti veiksmai, strategijos ir šiuolaikinės technologijos tampa būtinos. Ankstyvojo perspėjimo būtinybė pabrėžiama ir 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkėje.

Skaitmeniniai įrankiai

Projekto metu buvo sukurtas Jūros audrų atlasas – internetinis duomenų žemėlapis, kuriame pateikiamos reagavimo į ekstremalias situacijas procedūros ir informacija apie praeities pakrančių nelaimes – tai padeda identifikuoti pažeidžiamiausias vietoves. Taip pat sukurtas kitas internetinis įrankis, kuris surenka orų prognozes iš esamų sistemų. Be to, buvo sukurta I-Storms mobili programėlė, leidžianti bet kam gauti informaciją apie potvynių lygį, jūros būklę ir jos tikėtiną raidą per artimiausias dienas bet kurioje Adrijos–Jonijos baseino vietoje.

Po projekto

Nors projektas oficialiai baigėsi 2020 m. kovo mėnesį, jo metu parengta tarptautinė strategija ir sukurta nuolatinė bendradarbiavimo platforma, kuri užtikrins tolesnį bendradarbiavimą pagal ES strategiją Adrijos ir Jonijos regionui (EUSAIR). Tai leidžia partneriams nuolat stebėti pakrančių rizikų pokyčius, aptarti esamus ir naujus įrankius bei jų įgyvendinimą.

Projekto investicijos ir ES finansavimas

Bendros projekto „Integruotos jūros audrų valdymo strategijos“ investicijos siekia 1 405 787 eurus, iš kurių 1 017 491 eurą skyrė ES Europos regioninės plėtros fondas pagal programą „Interreg Adrijos-Jonijos“ 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui. Projektas įgyvendintas pagal prioritetą „Darnaus regiono plėtra“.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/projects-database/i-storms-saving-lives-and-reducing-storm-damage-in-the-adriatic-ionian-region-thanks-to-interreg_en

