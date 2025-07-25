Po avarijos pabėgusius migrantus surado pasieniečių tarnybiniai šunys
Trečiadienį ryte prie sienos su Lenkija patruliuojantys Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai gavo pranešimą apie nuo kelio nuvažiavusį mikroautobusą, kuriuo, įtariama buvo gabenami nelegalūs migrantai.
Pasieniečiai, bendradarbiaudami su Marijampolės policijos pareigūnais, nuvyko į nurodytą vietą ir ties Mockų kaimu pastebėjo pievoje į akmenų krūvą atsitrenkusį automobilį „Opel Vivaro“ su latviškais numeriais.
Šalia mikroautobuso lūkuriavo vyras. Paaiškėjo, kad 53 metų Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Švedijoje, iš Latvijos per Lietuvą į Lenkiją gabeno 16 migrantų, kurie pasišalino, kai mikroautobusas nuvažiavo nuo kelio.
Pareigūnai nedelsdami į pagalbą pasikvietė du kinologus. Iš Kapčiamiesčio užkardos atvyko kinologas su devynerių metų belgų aviganiu Aru, iš Kybartų užkardos – kinologė su penkiamečiu vokiečių aviganiu Denn.
Tarnybiniai šunys iš karto užuodė pėdsakus ir ėmė vesti pareigūnus į Lietuvos gilumą. Migrantai buvo spėję nužingsniuoti apie du kilometrus.
Visi užsieniečiai – keturios moterys ir 12 vyrų – buvo rasti miške.
Jie turėjo kelioninius krepšius su daiktais, tačiau buvo be asmens dokumentų. Migrantai prisistatė esantys 18–25 metų Etiopijos, Eritrėjos ir Sudano piliečiai.
Pirminiais duomenimis, ukrainietis afrikiečius gabeno iš Latvijos, į kurią migrantai neteisėtai pateko iš Baltarusijos.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Varėnos pasienio rinktinėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatymas numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 6 metų.
Ukrainiečio automobilis saugomas Varėnos pasienio rinktinės padalinyje. Jame laikinai apgyvendinti ir migrantai, kurie, kai bus sutvarkyti įvairūs formalumai, bus perduoti Latvijos pasieniečiams.
Afrikiečius gabenęs ukrainietis buvo uždarytas į areštinę. Teismas jį suėmė trims mėnesiams.
(auto) Nelegalius migrantus gabenęs ukrainietis, matyt, užmigo prie vairo. Mikroautobusą sustabdė pievoje esanti akmenų krūva.
(migrantai) Šešiolika afrikiečių, nuo įvykio vietos nuėjusių apie 2 km, pareigūnai aptiko miške.
VSAT nuotraukos
