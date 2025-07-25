Nepamirštama patirtis Puatjė mieste
Noemi, Italija
Aš nusprendžiau išvykti be didelių lūkesčių, kad galėčiau maksimaliai išnaudoti šią man suteiktą galimybę. Dėl to 2018 m. rugsėjo 5 d., antrą valandą nakties, iškeliavau su dviem lagaminais, kuprine ir šeimos palinkėjimu: „Sėkmės“.
„Keliausiu, keliausiu laisvai ir laukiniu keliu. Susikrausiu lagaminus, nes šis didysis pasaulis mane šaukia“
– Elvis Presley, „Harem Holiday“
Jei turėčiau apibūdinti savo nuotykį, naudodama žodžius – tai būtų šie:
Mano Erasmus patirtis buvo neįtikėtina. Gali pasirodyti banalu, bet taip ir buvo. Studijų mainus vykdžiau Puatjė mieste, Prancūzijoje. Iš anksto apie šį miestą žinojau tik tiek, kiek buvo girdėta apie Puatjė mūšį ir De André dainą „Carlo Martello“.
Išvykau sąmoningai nieko per daug nesitikėdama, kad galėčiau viską priimti kaip naują patirtį. Po ilgos ir varginančios kelionės vos atvykusi supratau, jog nuo šios dienos gyvensiu užsienyje šešis mėnesius. Kitą rytą pirmiausia aplankiau miestą ir susitikau su tais, kuriuos buvau pridėjusi į „Erasmus“ grupę „Facebooke“. Su daugeliu iš jų iki šiol palaikau ryšį – kartu keliavome po Prancūziją, vakarais valgėme „rakletą“, gurkšnodami gerą vyną, lankėmės vakarėliuose, žiūrėjome filmus, juokėmės, dalinomės ir palaikėme vieni kitus. Trumpai tariant, jie tapo mano antrąja šeima. Būtent dėl jų ši patirtis tapo tokia visavertė – nes žmonės, kuriuos sutinki, daro didžiausią įtaką.
Dažnai išgirdę žodį „Erasmus“, žmonės galvoja tik apie vakarėlius. Bet tai kur kas daugiau. Tai – nauji žmonės, prisiminimų kūrimas, savęs pažinimas. Ir taip – tai taip pat mokymasis! Aš iš tiesų daug mokiausi, kad išlaikyčiau egzaminus, ir susipažinau su nuostabiais dėstytojais, kurie davė daug vertingų patarimų ateičiai.
Galiausiai mėgavausi kiekviena minute. Aišku, būta ir sunkių momentų, bet jie taip pat buvo mano asmeninės kelionės dalis. Mokėjimas būti su savimi – štai ką aš labiausiai patobulinau per tuos mėnesius. Emociškai paaugau, tapau atsakingesnė ir savarankiškesnė.
Už šią patirtį esu dėkinga Europos Sąjungai, visiems žmonėms, kuriuos sutikau, savo šeimai ir – galiausiai – sau pačiai. Tikiu, kad kartą tapęs „Erasmus“ studentu, visada išlieki „Erasmus“ studentu.
Šios patirties tiesiog neįmanoma pamiršti, nes kai sugrįžti – esi visiškai kitas žmogus.
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/stories/unforgettable-experience-poitiers_en
Komentarai nepriimami.