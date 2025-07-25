www.suvalkietis.lt
Organizuokite savo #ErasmusDays renginį Pasiruoškite prisijungti!

"Suvalkiečio" inf.

#ErasmusDays tapo kasmetiniu svarbiu Europos kalendoriaus akcentu, atskleidžiančiu Erasmus+ programos poveikį ir svarbą.

Kodėl verta organizuoti #ErasmusDays renginį?

Dalyvauti #ErasmusDays – tai ne tik suorganizuoti renginį, bet ir švęsti Europos vienybės dvasią. Prisijungdami prie tūkstančių kitų visame žemyne, tampate bendro judėjimo dalimi, kuris puoselėja bendradarbiavimą, įvairovę ir įtrauktį.

 Padidinkite savo poveikį

#ErasmusDays renginys – tai puiki proga sustiprinti savo žinią. Nesvarbu, ar esate universitetas, jaunimo organizacija, mokykla, gimnazija ar profesinio mokymo įstaiga – ši šventė leidžia pristatyti savo projektus, iniciatyvas ir pasiekimus visai Europai. Tai proga atkreipti dėmesį į savo veiklą ir įkvėpti kitus prisijungti.

 Skatinkite ryšius

Viena iš svarbiausių #ErasmusDays dalyvavimo naudų – galimybė užmegzti naujų ryšių. Nuo naujų partnerystių kūrimo, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis iki bendraminčių sutikimo – šios dienos padeda plėsti tinklą ir kurti prasmingus santykius, nepriklausomai nuo valstybių sienų.

 Didinkite matomumą ir pripažinimą

Organizuodami #ErasmusDays renginį, didinate savo organizacijos ar įstaigos matomumą ir autoritetą. Priklausydami šiai plačiai atpažįstamai iniciatyvai, ne tik supažindinate visuomenę su savo veikla, bet ir pozicionuojate save kaip lyderį švietimo, mokymo ir jaunimo ugdymo srityje.

 Įkvėpkite pokyčius

Galiausiai, #ErasmusDays – tai būdas įkvėpti pokyčius. Nesvarbu, ar skatinama diskusija apie tarptautinio mobilumo svarbą, ar propaguojamas mokymasis visą gyvenimą, ar pasisakoma už švietimo bei jaunimo įgalinimo politiką – ši iniciatyva suteikia platformą pozityviems pokyčiams bendruomenėje ir už jos ribų.

 Prisidėkite prie judėjimo!

Organizuoti #ErasmusDays renginį – tai galingas būdas parodyti savo įsipareigojimą Europos bendradarbiavimui, pasidžiaugti pasiekimais ir įkvėpti kitus jungtis.

Planuokite savo renginį jau dabar ir tapkite šios šventės dalimi!

Daugiau informacijos: https://www.erasmusdays.eu/latest-news/

