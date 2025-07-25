Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti laukiniai gyvūnai dėl netinkamų laikymo sąlygų ir dokumentų stokos
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, bendradarbiaudami su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centro specialistais, šiandien, liepos 25 d., Klaipėdos zoologijos sode paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių. Šį sprendimą lėmė netinkamos gyvūnų laikymo sąlygos, žiaurus elgesys su gyvūnais ir gyvūnų laikymas, neturint jų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų. Paimti gyvūnai laikinai perduoti LSMU Laukinių gyvūnų globos centrui, kuriame jiems bus užtikrinta tinkama priežiūra ir nuolatinė stebėsena.
Sprendimas paimti laukinius gyvūnus iš Klaipėdos zoologijos sodo buvo priimtas atsižvelgus į šių metų liepos 2 d. atlikto neplaninio patikrinimo metu nustatytus esminius pažeidimus: kai kurie gyvūnai buvo laikomi neteisėtai (neturint teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų), dalis gyvūnų laikyti sąlygose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų, laikomiems gyvūnams nebuvo užtikrinta veterinarinė priežiūra, tinkamas maitinimas, girdymas ir kt.
Pavyzdžiui, du servalai (Leptailurus serval) buvo laikyti voljere, kuris neatitiko nustatytų reikalavimų: lauko patalpų plotas siekė tik 23,05 m² vietoje privalomų 150 m², o vidaus patalpų – 11,23 m² vietoje 60 m². Voljero grindys dengtos betoninėmis plokštėmis, o ne natūraliu substratu. Šie gyvūnai laikomi be įsigijimo dokumentų. Neprižiūrimas servalų aptvaras, kuriame pilna senų ekskrementų, galinčių platinti infekcijas. Gyvūnai girdomi iš surūdijusios talpos. Taip pat trūksta maskuojamos slėptuvės, būtinos šių plėšriųjų kačių psichinei gerovei.
Pažeidimų fiksuota ir kitų rūšių gyvūnų laikymo atveju. Pavyzdžiui, viename voljere laikomos trijų rūšių agapornių papūgos: 41 fišerio agapornis (Agapornis fischeri), 3 rausvaveidžiai agaporniai (Agapornis roseicollis) ir 2 geltonkrūčiai agaporniai (Agapornis personatus). Teisės aktai numato, kad giminingos rūšys turi būti laikomos atskirai, nebent turimas specialus leidimas jų kryžminimui, kuris šiuo atveju nebuvo pateiktas. Šių papūgų voljeras buvo per mažas, vidaus patalpos neatitiko minimalių dydžio reikalavimų. Taip pat papūgoms trūko tinkamų žaislų, skatinančių fizinį aktyvumą ir protinę veiklą, bei priemonių su paslėptu maistu, kurios skatintų natūralų maisto ieškojimo elgesį ir didintų paukščių užimtumą. Visos šios priemonės būtinos papūgų psichinei gerovei.
Neteisėtai, paukščiams skirtuose tvenkiniuose, laikomi ir invaziniai gyvūnai – aštuoni raštuotieji vėžliai (Trachemys scripta), neturint reikiamų leidimų ir įsigijimą patvirtinančių dokumentų.
Iš Klaipėdos zoologijos sodo iš viso paimta 30 gyvūnų:
- Du servalai (Leptailurus serval)
- Keturios kininės žieduotosios papūgos (Psittacula derbiana)
- Dvi raudonosios rozelos (Platycercus elegans)
- Viena Aleksandro žieduotosios papūgos (Psittacula eupatria)
- Trys karakalai ((Caracal caracal)
- Viena griveta (Chlorocebus aethiops)
- Vienas didysis apuokas (Bubo bubo)
- Aštuonios patagoninės maros (Dolichotis patagonum)
- Penki juodagalviai kapucinai (Sapajus [Cebus] apella)
- Trys raudonkaktės šokliosios papūgos (Cyanoramphus novaezelandiae)
Gyvūnų konfiskavimas atliekamas siekiant užtikrinti jų gerovę bei apsaugoti nuo tolimesnio netinkamo laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo.
Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius jų sveikatą ir gerovę. Išsami informacija apie laukinių gyvūnų laikymo sąlygas pateikiama laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje atmintinėje.
2025 m. liepos 2 d. atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai. Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Išsamiau apie šį draudimą skaitykite čia.
Laima Grižaitė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
