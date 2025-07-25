Sasnavos seniūnija turi naują seniūnę
Šiandien vykusiame konkurse Sasnavos seniūnijos seniūno pareigoms užimti įvertinus pretendentus daugiausia balų surinko ir konkursą laimėjo Ramona Šilerytė-Cvirkienė.
Ramona yra įgijusi verslo ir vadybos bakalauro laipsnį Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykloje. Ji turi reikšmingos vadovavimo patirties – dirbo VšĮ „Atviros visuomenės forumas“ ir VšĮ „Marijampolės televizija“ direktore, kur vadovavo komandoms, įgyvendino bendruomeninius projektus, vystė partnerystes su savivalda. Taip pat dirbo viešųjų iniciatyvų vadove, kur koordinavo socialinius ir kultūrinius projektus.
Seniūnė pareigas pradės eiti, kai bus gauta STT pažyma.
