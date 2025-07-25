Tarptautinis jaunimo klasikinio teatro festivalis
Italija, Sirakūzai (Palazzolo Acreide)
Piliečių įtrauktis ir sąmoningumo stiprinimas
Tarptautinis jaunimo klasikinio teatro festivalis, vykstantis Palazzolo Acreide mieste, Sirakūzų regione (Italija), organizuojamas INDA – Nacionalinio senovės dramos instituto (Istituto Nazionale del Dramma Antico). Nuo 1991 m. festivalis kviečia jaunus talentus iš viso pasaulio prisijungti prie Akrajų graikų teatro, kur jie naujai interpretuoja graikų ir romėnų klasiką. Festivalis atskleidžia turtingą Europos kultūrinį paveldą, skatindamas pagarbą klasikinei dramaturgijai ir ugdydamas naują menininkų bei mąstytojų kartą.
Kasmetinis renginys skatina kūrybiškumą, tarptautinį bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus. 2023 m. festivalyje dalyvavo net 2 417 mokinių iš Italijos ir kitų pasaulio šalių, pristačiusių 92 spektaklius, o per visus 32 festivalio metus scenoje pasirodė per 60 000 jaunų dalyvių.
Programoje gausu spektaklių, dirbtuvių ir kultūrinių renginių, padedančių gilinti klasikinės kultūros suvokimą ir ugdyti teatro entuziastų bendruomenę. Festivalio poveikis jaučiamas ne tik vietos bendruomenėse, bet ir kalnų regionuose, kurie neretai būna turistų aplenkti – tai sustiprina vietos ekonomiką ir palieka ilgalaikį poveikį. Be to, festivalis yra įvertintas prestižiniu Europos paveldo apdovanojimu Piliečių įsitraukimas ir sąmoningumo ugdymo kategorijoje.
Išskirtinas festivalio bruožas – jo įsipareigojimas švietimui ir įtraukiajam menui: skatinamos diskusijos apie šiandienos aktualijas, stiprinama socialinę įtrauktį, nes mokiniai iš skirtingų kultūrų dirba ir kuria kartu, skleisdami kūrybiškumą, pasitikėjimą ir bendruomeniškumą. Festivalis suteikia galimybę jaunuoliams tobulėti kartu su žinomais mokytojais – tai išplėsto mokymosi patirtis už scenos ribų. Dalyviai, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo lygio – ar tai būtų gimnazija, ar teatro akademija, gali bendradarbiauti atviroje ir kūrybiškoje aplinkoje.
2024 m. gegužės 30 d. Palazzolo Acreide vyko speciali ceremonija, kurios metu festivalis buvo pagerbtas „Europa Nostra“ apdovanojimu, kartu su kitais 25 išskirtiniais Europos paveldo projektais. Atminimui skirtas renginys vyko logiškiausioje įmanomoje aplinkoje – festivalio namų Akrajų teatre, o ceremonijoje dalyvavo ne tik organizatoriai, bet ir dalyviai – mokiniai bei svečiai. „Europa Nostra“ viceprezidentė Cristina Loglio savo kalboje akcentavo festivalio vaidmenį klasikinės kultūros išsaugojimui ir atnaujinimui per jaunimo įsitraukimą.
Apdovanojimų žiuri pabrėžė festivalio gebėjimą išlaikyti tradicijas ilgam laikui ir įtraukti profesionalų bendruomenę, kartu propaguojant modernų požiūrį į jaunimo įtraukimą į kultūros paveldą. Europos Komisijos kultūros komisarė Iliana Ivanova pasveikino Italiją ir festivalį su pavyzdingu indėliu: „Festivalis reikšmingai prisideda prie nematerialaus Europos kultūros paveldo gyvybingumo.“
INDA, įkurta prieš 110 metų Sicilijoje, kasmet rengia klasikinio teatro sezoną Sirakūzų graikų teatre, kartu užtikrindama finansinį stabilumą per įvairius rėmimo šaltinius – valstybines dotacijas, įmonių sponsorių aukas ir privataus sektoriaus paramą.
Daugiau informacijos: https://www.europeanheritageawards.eu/winners/international-festival-of-classical-theatre-for-youth/
