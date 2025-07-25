Truputis intrigos visada gerai
Tai – apie Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestrą, kuriam nuo įsikūrimo vadovauja Audrius Pučinskas. Tradiciškai buvome įpratę, kad „dūdų orkestras“, kaip nuo seno buvo įprasta sakyti – tik maršams, iškilmėms ir kai kuriems ne tokiems linksmiems dalykams… Nors jau senokai šio (beje, kitų irgi) žanro instrumentiniai kolektyvai pažengė tolokai nuo įprastų standartų ir koncertuose atlieka sudėtingiausius, netikėtai interpretuojamus kūrinius, vis dar imame ir nustembame…
„Nuo Puccini iki Mancini“
Šį kartą intrigos įnešė dvi panašiai skambančios pavardės. Net ir žinantiems ar bent girdėjusiems kompozitoriaus Džakomo Pučinio (Giacomo Puccini) pavardę antroji nebūtinai girdėta. Kai protingasis internetas šalia jos pateikė daug informacijos apie… gerai žinomą Italijos futbolininką, reikėjo labai pagalvoti, ką šį kartą sumanė orkestro pučiamųjų instrumentų klubas „Marijampolės aidas“, ne kartą jau gražiai stebinęs klausytoją. O tiesa ta, kad iš tiesų žinome daug mažiau, nei mums atrodo.
Daugelis vyresniųjų yra matę tokius filmus, kaip „Pusryčiai pas Tifanį“, „Rožinė pantera“, „Brangioji Lily“, „Erškėčių paukščiai“ ir kitus, veikiausiai užkliuvo ir ne viena melodija, o kas ją sukūrė, vargu ar domėjomės. Daugybės filmų muzikinių takelių bei kitų kūrinių autorius yra kompozitorius, dirigentas, gabus atlikėjas Henris Mančinis (Henry Mancini)…
Taigi šis edukacinis koncertas ir pakvietė į muzikinę kelionę nuo XIX a. vidurio (jo antroje pusėje gimė Dž. Pučinis) beveik per visą XX a., kuris buvo dosnus talentingam ir darbščiam H. Mančiniui. Vien tik norint išvardinti jo gautus visų kūrėjų geidžiamus apdovanojimus ir nominacijas („Oskarus“, „Grammy“, „Emmy“ – ne po kartą ar du), reikėtų netrumpo laiko… Solidaus koncerto, kuris pralėkė nejučia, metu paslaptingais kūrybos takeliais klausytojus sumaniai vedžiojo Gerūta Griniūtė – muzikė, žurnalistė, radijo laidų ir renginių vedėja.
Pristačiusi jau penktąjį „Marijampolės aido“ projektą ji daug kalbėjo apie muzikos kuriamą stebuklą, skirtingų epochų kompozitorių kūrybos sąsajas – nebūtinai tiesiogines, bet paties laikmečio pėdsakus atspindinčias. Kalbėjo ir apie tai, kad tariamės daug žinantys, o iš tiesų – ar daug žinome kad ir apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį? O jis gyveno tuo pat metu, kai savo garsiąsias operas „Toska“, „Madam Baterflai“, „Manon Lesko“ ir kitas kūrė vienas didžiųjų kompozitorių Dž. Pučinis…
Koncerto vedėja kalbėjo ir apie tai, kaip pasirenkamas tas ar kitas kūrinį – kaip, tarkime, be solisto orkestrui atlikti kad ir ariją? Išgirdome labai įvairią ir įdomią skirtingų kompozitorių kūrinių programą. Solo partijas solidžiai atliko, į orkestro skambesį įsiliejo marijampolietis violončelininkas Kasparas Šerpytis.
„Kad išgirstų ir pažintų kuo daugiau žmonių“
Taip penktus metus vykstančio projekto esmę nusakė orkestro vadovas Audrius Pučinskas. Kalbėjome po dar vieno edukacinio koncerto Panevėžyje. Pašnekovas pasidžiaugė, kad čia jų laukė gausus klausytojų būrys, koncertas vyko Dailės galerijos kiemelyje (apgailestavo, kad Marijampolėje sukviesti į Poezijos parką sutrukdė itin prastas oras). Vienas projekto tikslų – pasirodymai atvirose erdvėse, kurios sutraukia įvairesnę, nei koncertų salės, publiką.
„Norėjome, kad orkestro – ir ne vien – muziką išgirstų ne tik Marijampolėje, kur pasirodome ir su atskiromis programomis, ir per šventes. Todėl esame koncertavę gal visoje savivaldybėje: pernai Želsvoje per šventę, šiemet Sasnavoje, kai minėjo 250-ąsias metines, Daukšiuose… Turime kelias programas, ne pirmi metai su mumis pasirodo žymūs atlikėjai.
Džiaugiamės, kad kviesti atsiliepė, kad pavyko suderinti ir programą, ir grafikus. Malonu, kad yra žmonių iš šio krašto: Neringa Nekrašiūtė, Egidijus Bavikinas, buvęs mūsų meno mokyklos mokinys Kasparas Šerpytis… Esame koncertavę ir su Merūnu, ir su Sauliumi Petreikiu, su Lina Rastokaite, labai įdomus buvo projektas su soliste iš Odesos Anastasiya Bukina – norėtume jį tęsti.“
Orkestro darbų grafikas įtemptas: pernai teko rimtai ruoštis Šimtmečio dainų šventei, šiemet kovą Marijampolėje vyko XXV Lietuvos pučiamųjų instrumentų atviras čempionatas – o kur dar festivaliai Kaune, Vilkaviškyje, kitur? Paklaustas, kaip pavyksta parengti vis naujas programas, pašnekovas paslapčių neatskleidė, bet, sakė, kai imiesi – tai ir padarai.
Jis tik pasidžiaugė, kad pavyksta įgyvendinti šį projektą, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybė ir Marijampolės kultūros centras, o partneris – Marijampolės meno mokykla. Ne tik Kasparas Šerpytis jau ne vienerius metus orkestre: geriau grojantys, vyresni mokiniai visada pakviečiami ir turi progą išbandyti save.
O planai? Kaipgi be jų, nes ateinančiais metais orkestrui bus 25-eri…
Komentarai nepriimami.