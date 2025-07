Elektromobiliai jau čia. Ar jūsų namai tam pasiruošę?

Elektromobilių populiarumas Lietuvoje auga sparčiau nei bet kada anksčiau. Remiantis „Regitros“ duomenimis, 2024 metų pabaigoje šalyje jau buvo registruota daugiau nei 20 000 elektromobilių, o 2025 metais šis skaičius prognozuojamas išaugsiantis dvigubai.

Iliustracija pexels.com

Vadinasi, vis daugiau žmonių susiduria su praktiniu klausimu – kur ir kaip patogiai krauti elektromobilį? Viešųjų stotelių tinklas plečiasi, tačiau vis dar dažnai nepakankamai greitas, o kai kur – tiesiog nepatogus, todėl individualios elektromobilių krovimo stotelės tampa svarbia investicija ne tik komfortui, bet ir ekonomiškam naudojimui.

Nuo ko pradėti?

Pirmas žingsnis – įvertinti technines galimybes. Ar jūsų namo elektros įvadas pajėgus atlaikyti papildomą apkrovą? Standartinė 3,7 kW galios stotelė dažnai tinka daugeliui poreikių, tačiau jei planuojate greitesnį įkrovimą (7,4 kW ar net 11 kW), reikės įsitikinti, kad elektros tinklas ir įvado galia pakankami. Šiuos parametrus patikrina elektrikas ar montavimo įmonė.

Antras žingsnis – pasirinkti tinkamą stotelės tipą. Lietuvoje populiariausios yra AC (kintamosios srovės) stotelės, kurios puikiai tinka buitiniam naudojimui. Jei turite kelis elektromobilius ar norite ateityje įkrauti greičiau – galima rinktis galingesnę trifazę stotelę. Jos įrengimui dažniausiai taikomi papildomi saugumo ir galios paskirstymo reikalavimai.

Ar reikalingi leidimai?

Geros žinios – jeigu įsirengiate auto įkrovimo stotelę individualiame name ar savo kieme, leidimų dažniausiai nereikia. Tačiau gyvenant daugiabutyje ar bendroje automobilių aikštelėje situacija sudėtingesnė – būtinas butų savininkų sutikimas ir techninis projektas. Tokiais atvejais verta iš anksto pasitarti su bendrija ar administratoriumi.

Pagal Energetikos ministerijos rekomendacijas, daugiabučių bendrijos skatinamos sudaryti sąlygas gyventojams įsirengti stoteles, nes tai prisideda prie šalies įsipareigojimų mažinti CO₂ emisiją.

APVA parama – ar dar galima pasinaudoti?

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) periodiškai skelbia kvietimus teikti paraiškas daliniam finansavimui. Paskutiniai kvietimai apėmė ne tik saulės elektrines, bet ir elektromobilių įkrovimo stoteles. Nors parama dažniausiai skiriama juridiniams asmenims, yra kvotų ir gyventojams, ypač tiems, kurie turi elektromobilį, registruotą savo vardu. Paramos dydis priklauso nuo stotelės galios, technologinio lygio ir atitikties numatytoms taisyklėms.

Elektros inžinierius Tadas Janušas pabrėžia, kad: „Vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės pasirenka nepatikimas, neregistruotas stoteles iš užsienio. Tokiu atveju negalima gauti paramos, be to, kyla saugumo rizika“. Todėl geriausia rinktis Lietuvoje sertifikuotus gamintojus ir montuotojus.

Sujungimas su saulės elektrine – dar didesnė nauda

Jeigu jau turite saulės elektrinę arba planuojate ją įsirengti, verta iš karto galvoti apie sinchronizaciją su įkrovimo stotele. Tokiu atveju elektromobilis kraunamas ne tik pigiai, bet iš tikrųjų „žaliai“. Šiuolaikinės stotelės turi funkciją įkrauti tik perteklinę saulės energiją. Tai vadinama „smart charging“. Tokiu būdu automobilis tampa natūralia jūsų elektros sistemos dalimi, kuri padeda optimizuoti energijos vartojimą.

Ar verta įsirengti dabar?

Atsakymas vienareikšmis – taip. Elektromobilių skaičius didėja, elektros kaina auga, o infrastruktūra dar ne visur pasivijo poreikius. Auto įkrovimo stotelė namuose užtikrina ne tik patogumą, bet ir efektyvų išteklių naudojimą.

Be to, kai kurie modeliai jau siūlo net nuotolinį valdymą per mobiliąją programėlę, galios reguliavimą ar net laiko planavimą, kad būtų galima krauti nakties metu, kai elektra pigesnė.

Ilgainiui tai tampa ne prabangos, o būtinybės dalimi, ypač tiems, kurie nori būti nepriklausomi, taupūs ir tvarūs. Kaip pastebi energetikos analitikė Rūta Kalendaitė: „Auto įkrovimo stotelė namuose – tai tarsi nuosava degalinė, veikianti pagal jūsų taisykles“. O kas gi nenori tokios laisvės?