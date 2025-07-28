Kviečiame siūlyti kandidatus Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms
Kultūros ministerija kartu su Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija iki rugsėjo 1 d. priima siūlymus, kam skirti 2025 metų Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas.
Premijos skiriamos konkurso būdu, komisijai atrenkant geriausių kūrinių, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtų per pastaruosius septynerius metus, ir kūrinių, kaip ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną, autorius.
Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius septynerius metus, ir vieną kūrėją už kūrinius, sukurtus ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną metu. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.
Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatai skelbiami nuo 1989 metų. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip šešios premijos.
Daugiau informacijos: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-siulyti-kandidatus-lietuvos-nacionalinei-kulturos-ir-meno-premijai/
