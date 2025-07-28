www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Liepos 29 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

Motociklais pas… svirplius

Savaitgalį Jono Basanavičiaus aikštę Marijampolėje užliejo variklių griausmas. Čia atvyko 46 baikeriai iš skirtingų Lietuvos kampelių. Visų jų tikslas vienas – iš arčiau pažinti svirplių pasaulį. Tai padaryti padėjo marijampoliečiai, svirplių fermos „Tastik“ įkūrėjai Greta ir Vaidas Budreikai.

Greta ir Vaidas Budreikiai svirplių auginimo versle jau penkeri metai.
Greta ir Vaidas Budreikai svirplių auginimo versle jau penkeri metai.

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

Marijampolėje pagerbti šimtukininkai: šiemet – rekordiniai rezultatai

Šių metų šimtukininkai su juos ugdžiusiais mokytojais, gimnazijų vadovais ir Marijampolės savivaldybės vadovais.
Šių metų šimtukininkai su juos ugdžiusiais mokytojais, gimnazijų vadovais ir Marijampolės savivaldybės vadovais.
Susiję įrašai

Liepos 22 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:

Liepos 29 dienos „Suvalkiečio“ laikraštyje skaitykite:

Rugpjūčio 19 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Gegužės 25 dienos „Suvalkiečio“ laikraštyje skaitykite…

Penktadienį, liepos 25-ąją, Marijampolės kultūros centre tvyrojo šventinė nuotaika – čia vyko iškilmingas renginys, skirtas savivaldybės abiturientams, kurių žinios per valstybinius brandos egzaminus buvo įvertintos šimtukais, pagerbti. Į ceremoniją susirinko gausus būrys jaunų žmonių, jų artimųjų, mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo bendruomenės ir miesto valdžios atstovų.

Oninės – ne tik ta viena diena

Vasariškai pasipuošusių žmonių, vietinių ir atvykusių iš svetur, buvo tikrai daug – ir vakarėjant vis daugėjo.
Vasariškai pasipuošusių žmonių, vietinių ir atvykusių iš svetur, buvo tikrai daug – ir vakarėjant vis daugėjo.

Tai – apie Plutiškes, kur ši šventė jau skaičiuoja dešimtmečius, o pastaraisiais metais ji išaugo į visos savaitės vyksmą – „Plutiškių dienas“. Ne išimtis ir ši liepos pabaiga: pirmasis renginys seniūnijoje (Subačiškėse) įvyko likus dar savaitei iki Oninių, o ši savaitė pilna veiksmo pačiose Plutiškėse.

Nori gėlių puokštės… vidurnaktį? Prašom!

Ilona Vaitiekūnienė džiaugiasi, kad jos pasiūlyta inovatyvi idėja – gėlės visą parą – puošia Marijampolę.
Ilona Vaitiekūnienė džiaugiasi, kad jos pasiūlyta inovatyvi idėja – gėlės visą parą – puošia Marijampolę.

Tokią galimybę siūlo marijampolietė gėlininkė Ilona Vaitiekūnienė, pirmoji ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje įrengusi automatinį gėlių aparatą, kuriame – stilingos, šviežios puokštės. Jos prieinamos bet kuriuo paros metu – ne tik dieną, bet ir vakarais ar net naktį, tada kai jų labiausiai reikia – staigmenai, netikėtai progai ar tiesiog mielai akimirkai.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Stebuklingo žibinto šviesoje –naujos patirtys ir viltys…
Tikėjimas vienas kitu ir šviesa
Vienuoliktosios „Medynės“: festivalio kartelė kyla vis aukštyn
Fotografijų konkurso „Drąsa rinktis pačiam“ paroda

Įvykiai

Žvejais apsimetę vagišiai grobiu džiaugėsi neilgai
Į klinikas išvežti sužeistieji
Sukčiai apsimetė siuntų tarnyba
Alkoholio buvo per daug

Verslas

Ar Kalvarijos verslui nereikia pinigų?
„Tiesa yra abiejose pusėse“
Pokyčiai „Iki“ lojalumo programoje – papildomomis nuolaidomis galės naudotis net tie, kurie neturi išmaniojo telefono
„Mantinga“ plečiasi ir kviečia į komandą operatorius bei kitus gamybos darbuotojus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos