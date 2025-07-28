Liepos 29 dienos „Suvalkietyje” skaitykite:
Motociklais pas… svirplius
Savaitgalį Jono Basanavičiaus aikštę Marijampolėje užliejo variklių griausmas. Čia atvyko 46 baikeriai iš skirtingų Lietuvos kampelių. Visų jų tikslas vienas – iš arčiau pažinti svirplių pasaulį. Tai padaryti padėjo marijampoliečiai, svirplių fermos „Tastik“ įkūrėjai Greta ir Vaidas Budreikai.
Marijampolėje pagerbti šimtukininkai: šiemet – rekordiniai rezultatai
Penktadienį, liepos 25-ąją, Marijampolės kultūros centre tvyrojo šventinė nuotaika – čia vyko iškilmingas renginys, skirtas savivaldybės abiturientams, kurių žinios per valstybinius brandos egzaminus buvo įvertintos šimtukais, pagerbti. Į ceremoniją susirinko gausus būrys jaunų žmonių, jų artimųjų, mokytojų, mokyklų vadovų, švietimo bendruomenės ir miesto valdžios atstovų.
Oninės – ne tik ta viena diena
Tai – apie Plutiškes, kur ši šventė jau skaičiuoja dešimtmečius, o pastaraisiais metais ji išaugo į visos savaitės vyksmą – „Plutiškių dienas“. Ne išimtis ir ši liepos pabaiga: pirmasis renginys seniūnijoje (Subačiškėse) įvyko likus dar savaitei iki Oninių, o ši savaitė pilna veiksmo pačiose Plutiškėse.
Nori gėlių puokštės… vidurnaktį? Prašom!
Tokią galimybę siūlo marijampolietė gėlininkė Ilona Vaitiekūnienė, pirmoji ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje įrengusi automatinį gėlių aparatą, kuriame – stilingos, šviežios puokštės. Jos prieinamos bet kuriuo paros metu – ne tik dieną, bet ir vakarais ar net naktį, tada kai jų labiausiai reikia – staigmenai, netikėtai progai ar tiesiog mielai akimirkai.
