„Rail Baltica“ projektui skirtas papildomas 295,5 mln. eurų Europos Sąjungos finansavimas
Strateginiam „Rail Baltica“ projektui trijose Baltijos šalyse skirta dar 295,5 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų pagal „Connecting Europe Facility“ (CEF) programą. Iš šios sumos Lietuvai atiteks apie 95 mln. eurų. LTG grupė su partneriais šiemet teikė paraišką pagal kasmetinį kvietimą, o sutarties dėl lėšų skyrimo pasirašymas numatomas šių metų rudenį.
„Šios Europos Sąjungos investicijos – svarbus įvertinimas ir postūmis tęsti Lietuvoje jau pradėtus „Rail Baltica“ statybos darbus ir imtis kitų svarbių projekto etapų. Taip pat aktyviai ruošiamės naujam finansavimo laikotarpiui. Siekiame kuo sparčiau gerinti transporto ir logistikos jungtis Baltijos regione bei integruotis į bendrą Europos transporto tinklą“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Iki šių metų pabaigos „Rail Baltica“ statybos darbus Lietuvoje numatoma išplėsti iki 114 km.
„Sėkmingų megaprojektų statybų strategija – išvengti bet kokių ilgesnių pauzių, o nuoseklus ES finansavimas būtent ir užtikrina „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą. Aktyviai statydami europinę vėžę Lietuvoje prisidedame prie visos Europos geležinkelių infrastruktūros stiprinimo“, – teigia LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.
Pasak Europos Komisijos Transporto ir judumo generalinės direktorės Magdos Kopczyńskos, šiuo sprendimu Europos Komisija dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą integruoti Baltijos šalis į bendrą Europos geležinkelių tinklą.
Jos teigimu, stiprinant tarpvalstybinį susisiekimą tarp Baltijos šalių, Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, bus didinamas geležinkelių transporto efektyvumas ir saugumas, taip pat skatinamas ekonominis konkurencingumas visame žemyne.
Šiuo metu Lietuvoje jau vykdomi „Rail Baltica“ statybos darbai pagrindinės linijos ruože – nuo Jonavos Panevėžio kryptimi tiesiama daugiau nei 46 km geležinkelio sankasos ir susijusios infrastruktūros. Dar 68 km ruože šiemet planuojama pradėti parengiamuosius darbus, o 10 km ruože bus pradėti bėgių tiesimo darbai.
Iš viso pagal paskutinį 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos kvietimą Europos Sąjunga investuos 2,8 mlrd. eurų į 94 transporto projektus, iš kurių net 77 proc. atiteks geležinkelių plėtrai.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.
Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.
