Skelbiamas kvietimas teikti prašymus dėl paramos būstui
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia kvietimą teikti prašymus suteikti paramą būstui įsigyti (gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją). Prašymus gyventojai gali teikti iki rugpjūčio 14 d. (imtinai). Šio kvietimo metu paramai įsigyti būstą numatoma skirti apie 4 mln. eurų.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių. Būstas gali būti įsigyjamas bet kurioje Lietuvos teritorijoje.
Primename, kad asmenys (šeimos), pretenduojantys į paramą būstui įsigyti, negali turėti ar per pastaruosius 5 metus būti turėję gyvenamojo būsto, išskyrus atvejus, jei būsto naudingasis plotas vienam asmeniui neviršija 14 kvadratinių metrų arba jei būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 proc.
Negalią turintis asmuo ar šeima, kurioje yra toks asmuo, gali turėti būstą, nepritaikytą jų poreikiams. Tokiu atveju parama teikiama tik turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant pagal negalios pobūdį.
Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suma gali būti:
- 53 000 eurų – asmeniui be šeimos;
- 87 000 eurų – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
- 35 000 eurų – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.
Teikiamų subsidijų dydžiai:
- 15 proc. – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų;
- 20 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms 1 vaiką;
- 25 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms 2 vaikus;
- 30 proc. – šeimoms, auginančioms 3 ar daugiau vaikų; asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose jų yra; asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos (rūpybos) ar jų šeimoms; šeimoms, kuriose motina arba tėvas vieni augina 1 ar daugiau vaikų.
Iki rugpjūčio 14 d. (imtinai) gyventojai (šeimos) prašymus gali pateikti asmeniškai atvykę į savivaldybės, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, administraciją; pašto siunta; elektroniniu paštu; per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro. Prašymų pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nebus galimybės.
Pažymos, patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti, bus išduodamos atsižvelgiant į numatytas lėšas subsidijoms teikti. Rezervavus visas subsidijoms mokėti skirtas lėšas, prašymai, kuriems patenkinti lėšų neužteks, bus atmesti ir nauji prašymai galės būti teikiami, paskelbus naują kvietimą.
Primename, kad išsamią informaciją apie tai, kas gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti, paramos teikimo sąlygas galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti.
