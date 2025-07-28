Valstybės dieną simboliškai susitiko Vincas Kudirka ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Liepos 6-ąją, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir „Tautiškos giesmės“ dieną, lietuvius visame pasaulyje jau šešioliktą kartą suvienijo himno giedojimas 21 val. vietos laiku. Šiemet pagrindinis projekto „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ renginys, tiesiogiai transliuotas per LRT, vyko Druskininkuose ir simboliškai sujungė dviejų didžių Lietuvos kūrėjų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Vinco Kudirkos – idėjas bei jiems svarbias vietas.
Renginio epicentru tapo Druskininkai – 2025 m. Lietuvos kultūros sostinė, plačiai mininti M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių jubiliejų, iš kur buvo tiesiamas simbolinis tiltas į šių metų mažąją Lietuvos kultūros sostinę, Kudirkos Naumiestį, ir Osaką Japonijoje, kone toliausiai į rytus nuo Lietuvos nutolusį tašką, kur vyksta pasaulinė paroda „EXPO 2025“.
Liepos 6-oji šioje parodoje paskelbta Lietuvos nacionaline diena – tai pirmas kartas, kai ši svarbi data sutampa su Lietuvos valstybine švente. Himno giedojimo tonas simboliškai perduotas iš Japonijos į Druskininkus, dalyvaujant žymiems Lietuvos atlikėjams.
„Liepos 6-oji yra diena, kai jaučiame ypatingą bendrystę, o „Tautiška giesmė“ tampa mūsų vienybės simboliu, nuaidinčiu per visą pasaulį. Šiemet šią tradiciją įprasminsime dar giliau, sujungdami du Lietuvos didžiuosius – V. Kudirką, sukūrusį mūsų valstybės himno žodžius, ir M. K. Čiurlionį, kurio 150-metį minime. Tai ne tik pagarbos ženklas mūsų istorijai, bet ir priminimas, kad kultūra ir kūryba yra tvirčiausias tautos pamatas, – sako kultūros ministras Šarūnas Birutis. – Ypač džiaugiuosi, kad šiemet pagrindinis šios tradicijos renginys, tiesiogiai transliuojamas visai Lietuvai, vyksta Druskininkuose. Tai svarbus žingsnis, stiprinantis kultūros vyksmą ir sklaidą regionuose, kai tokio masto renginys paverčia regioną visos Lietuvos traukos centru.“
Siekiant, kad Valstybės diena būtų prasmingai paminėta visoje šalyje, kultūros ministro įsakymu iš viso skirta daugiau kaip 150 tūkst. eurų 15-ai Liepos 6-osios minėjimo projektų. Be pagrindinio „Tautiškos giesmės“ renginio, įvairios iniciatyvos finansuojamos Kernavėje, Merkinėje, Kaune, taip pat Švenčionėliuose, Šilutėje, Zarasuose, Šiauliuose, Pagėgiuose, Rudaminoje, Jurbarke ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.
Finansavimas skirtas konkurso būdu įvertinus gautas paraiškas dėl Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir „Tautiškos giesmės“ dienos įprasminimo.
Daugiau informacijos: https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/valstybes-diena-simboliskai-susitiks-vincas-kudirka-ir-mikalojus-konstantinas-ciurlionis/
Komentarai nepriimami.