Vasara be švarko
Tęsiame pokalbius su vyrais (nes moterų šį kartą neišsirinkome), kuriems suteikėme mandatą kalbėti mūsų vardu. Visiems penkiems mūsų kraštui atstovaujantiems Seimo nariams pateikėme tuos pačius klausimus. Šį kartą pašnekovas – šakietis Darius JAKAVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirbantis Švietimo ir mokslo komitete.
– Kokie jūsų inicijuoti ar palaikyti projektai turėjo (ar turės) įtakos mūsų kraštui?
– Ko gero, beveik visi Seime priimami sprendimai turi vienokį ar kitokį poveikį mūsų kraštui. Džiaugiuosi II pakopos pensijų reforma, nes žmonės pagaliau patys galės rinktis, kaip jiems kaupti lėšas savo senatvei. Palaikiau Kelių fondo įkūrimą. Tai padės efektyviau gerinti būtent regionų kelių būklę. Turėdamas galimybę dariau viską, kad būtų išsaugotos mažesnių miestelių ilgosios gimnazijos. Ypač džiugu, jog buvo išgirsta mano pozicija, ir Lietuvos bankas jau paskelbė, kad planuojama sumažinti pradinį įnašą nuo 20 iki 10 proc. įsigyjant pirmąjį būstą. Tikiu, kad šis sprendimas greitai ims galioti.
– Ar galite įvardyti vieną Seimo (arba ir konkrečiai savo) darbą, kuriuo labiausiai didžiuojatės – būtent šio krašto žmonių labui?
– Kaip jau minėjau, mano manymu, svarbiausias sprendimas, paliesiantis visus dirbančius žmones, yra II pakopos pensijų reforma. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas iš mūsų esame pajėgūs apsispręsti, kaip taupyti ar investuoti savo uždirbtus pinigus.
– Ar šią vasarą randate laiko poilsiui?
– Nors Seime padirbėti šiemet teko šiek tiek ilgiau nei planuota, o ir vasara intensyvi, gana turtinga įvairiausių renginių ir susitikimų su rinkėjais, sau ir šeimai laiko atrandu. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę kartu su vyriausiojo sūnaus šeima automobiliais keliavome po Švediją. Vis dar gyvenu šios kelionės įspūdžiais.
– Kaip atrodo ideali jūsų vasaros diena?
– Idealu, kai nereikia niekur skubėti ir galima tiesiog ramiai tvarkytis savo sodyboje. Man patinka pjauti žolę, rūpintis šiltnamiu, prižiūrėti savo nedidelį vynuogyną. Mėgstu pažiūrėti gerą serialą ir visada po ranka turiu bent vieną skaitomą knygą.
– Ar pavyksta atitrūkti nuo politikos, ar ji vis tiek lenda į galvą net pjaunant žolę?
– Visai atitrūkti nepavyksta. Net atostogaudamas seku pasaulio ir Lietuvos naujienas. Kadangi priklausau Švietimo komitetui, o šių metų brandos egzaminų sesija buvo kupina iššūkių, reikėjo gilintis į situaciją, kad ateityje priimant sprendimus turėčiau pagrįstą savo nuomonę ir poziciją. Įvairiais politiniais klausimais diskutuoju ir bendraudamas su žmonėmis.
– Kokie, jūsų manymu, svarbiausi darbai Lietuvai laukia rudens sesijoje?
– Žinau, kad darbų bus daug. Galiu paminėti, kad bus labai svarbu priimti sprendimus dėl lietuvių kalbos stiprinimo tautinių mažumų mokyklose, peržiūrėti brandos egzaminų sistemą. Bus svarstomos ir mano teikto Desovietizacijos įstatymo pataisos.
– Jei būtų galima įgyvendinti tik vieną svarbiausią iniciatyvą, kuri būtų svarbi mūsų kraštui – kas tai būtų?
– Manau, svarbiausia, kad savivaldybės gautų paramą būtent pasiruošti priimti investuotojus. Regione besikuriančioms įmonėms reikėtų supaprastinti įsikūrimo sąlygas, suteikti mokestinių lengvatų. Tokia iniciatyva paskatintų bet kurio krašto atsigavimą.
Komentarai nepriimami.