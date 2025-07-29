Apie eismo įvykį – internautų ir policijos akimis
Liepos 25-ąją prieš vidurdienį feisbuko paskyroje „Kur stovi policija Marijampolėje“ atsirado internauto įrašas, įspėjantis kitus vairuotojus (kalba netaisyta – Red.).
„Sveiki. Netoli Meškučių žmonės (panašu du nelietuviai, vienas lietuvis) stabdo mašinas ir, jei sustoji, bei spėja nužiūrėti automobilio numerius, priduoda policijai, kad sukėlėt avaringą situaciją. Nors patys įlėkę į griovį.
Neapsigaukit, būkit budrūs, nes mums jau skambino tyrėjai, nors tiesiog sustojom pasiūlyti pagalbą, tačiau įvyko gyvenimas, kad pasiūlius pagalbą, būtume patys nukentėję. Beje, gerai, kad turėjom registratorių“.
Į šią žinią tuoj pat sureagavo dvi dešimtys komentatorių.
„Mačiau aš juos ten. Buvo pareigūnai ir dar dvi mašinos sustojusios. Matyt, nori jie išsisukti, kad neliktų kalti. Nufotografuoja ir pareigūnams sakys, kad neva užkišo ir pabėgo“, – teigė komentatoriai.
Apie šį įvykį „Suvalkietis“ pasiteiravo Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio viršininkės Ievos Petrulevičienės.
Ji atsakė: „Liepos 25 d. 10 val. 41 min. gautas pranešimas, kad Meškučių kaime automobilis „Opel Insignia“, kurį vairavo blaivus vyras (gim. 1977 m.), norėdamas išvengti susidūrimo su kitu automobiliu, nuvažiavo į šalia važiuojamosios kelio dalies esančius laukus.
Į įvykio vietą atvykusiems policijos pareigūnams vairuotojas paaiškino, kad automobilis (pirminiais duomenimis, BMW markės), išvažiuodamas iš Meškučių k. į pagrindinį kelią Kalvarija–Marijampolė, pristabdė prie autobusų stotelės, kurioje stovėjo du vaikai, ir sudarė pavojingą eismui situaciją.
Kadangi minėtas automobilis sulėtino greitį, „Opel Insignia“ vairuotojas norėjo išvengti susidūrimo, dėl to nuvažiavo į laukus.
Vairuotojui buvo paaiškinta, kad vairuodamas turi laikytis saugaus atstumo, kad suspėtų sustabdyti, esant pavojingai situacijai.
„Opel Insignia“ vairuotojas pretenzijų dėl įvykio neturėjo.
Įvykio metu niekas nenukentėjo.
Vairuotojas – lietuvis, dėl kitų asmenų duomenų neturime“.
Komentarai nepriimami.