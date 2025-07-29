Kodėl Marijampolei svarbus 2026-ųjų valstybės biudžetas?
Seimo nariai – mūsų balsas Parlamente, todėl norisi, kad jis būtų girdimas ir, žinoma, svarbu, kad būtų išgirstas.
Šį kartą kalbiname Karolį PODOLSKĮ, pirmąją kadenciją dirbantį Seime. Jis išrinktas vienmandatėje Marijampolės apygardoje, yra Socialdemokratų partijos atstovas.
Karolio šeimos namai yra Marijampolėje, bet, sako, kad net vasarą nepavyksta atitrūkti nuo politikos ir dažnai tenka būti sostinėje.
Klausimai – tie patys, kuriuos pateikėme ir kitiems mūsų krašte išrinktiems Seimo nariams.
– Kur, jūsų manymu, mūsų krašto stiprybė? O kur – skauduliai, kuriuos norisi gydyti?
– Marijampolės savivaldybė yra stipri daugeliu aspektų: pradedant patogiu susisiekimu, verslo plėtros galimybėmis – iki lyderystės Lietuvos švietime. Taip pat esame pavyzdys užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.
Nemanau, kad yra skaudulių, kad kažkas yra labai blogai. Reikia kalbėti apie perspektyvas vertinant visas viešojo gyvenimo sritis, kurias galima ir reikia gerinti. Beje, matosi, jog tai ir yra daroma tobulinant bei plečiant savivaldybės įstaigų ir įmonių paslaugas, jų kokybę, investuojant į kelių, viešųjų pastatų infrastruktūrą, sudarant sąlygas vystytis verslui. Tai svarbiausia, jei norime, kad čia pasiliktų jaunos šeimos, iš svetur sugrįžtų išvykusieji.
– Kokios problemos gyventojus jaudina? Dėl ko jie kreipiasi į jus?
– Žmonės kreipiasi įvairiais klausimais. Dažnai reikia tarpininkauti bendraujant su Savivaldybe, su valstybės institucijomis: dėl socialinio būsto, kelių tvarkymo, socialinių išmokų, komunalinių klausimų ir t. t.
– Kokie jūsų inicijuoti ar palaikyti projektai turėjo (ar turės) įtakos mūsų kraštui?
– Įkūrėme Kelių fondą, kad būtų galimybė daugiau investuoti į vietinių kelių tvarkymą, inicijavome subsidijų didinimą jaunoms šeimoms, norinčioms įsigyti būstą regione. Priėmėme sprendimą, kuriuo pažeidžiamiausi ir smulkūs elektros vartotojai galėtų likti visuomeniniame tiekime ir gauti mažesnes elektros kainas. Pritarėme, kad kitais metais trečiokai, o dar kitais – ketvirtokai mokyklose gautų nemokamą maitinimą. Taip bus pasiekta, kad visiems pradinukams maitinimas bus nemokamas.
– Ar galite įvardyti vieną Seimo (arba ir konkrečiai savo) darbą, kuriuo labiausiai didžiuojatės – būtent šio krašto žmonių labui?
– Manau, reikalingiausias sprendimas, kurį buvome įsipareigoję atlikti – tai galimybė gyventojams laisvai apsispręsti dėl II pensijų kaupimo pakopos ir dalyvavimo joje. Nuo kitų metų nenorintys kaupti galės atsiimti savo sukauptus pinigus.
– Ar šią vasarą randate laiko poilsiui? Kaip atrodo jūsų ideali vasaros diena, ar pavyksta atitrūkti nuo politikos?
– Atitrūkti nuo politikos nepavyksta, bet ir nesistengiu. Kur bebūčiau, turiu nuolat žinoti, kas vyksta politiniame gyvenime – nesvarbu, ar tai poilsio metas, ar darbas. Kol kas, išskyrus keletą dienų, atostogų neturėjau. Planuoju savaitę poilsio rugpjūčio pabaigoje. Laisvą dieną mėgstu kur nors nuvažiuoti su šeima, aplankyti kitus miestus, patinka kelionės po Lietuvą. Laisvu laiku taip pat mėgstu paskaityti knygą, pažiūrėti gerą filmą.
– Kokie, jūsų manymu, svarbiausi darbai Lietuvai laukia rudens sesijoje?
– Laukia nemažai svarbių darbų. Esminis – 2026 metų biudžeto parengimas. Taip pat savivaldos įstatymo, žemėtvarkos klausimų peržiūra, pensijų kaupimo ir indeksavimo tvarkų keitimas, nacionalinio saugumo ir gynybos sistemos tobulinimas.
– Jei būtų galima įgyvendinti tik vieną svarbiausią iniciatyvą, kuri būtų svarbi mūsų kraštui – kas tai būtų?
– Visi įstatymai, kuriuos priima Seimas, svarbūs mūsų kraštui. Bet, jei reikėtų išskirti, turbūt itin reikšmingas bus 2026 metų biudžeto priėmimas: tikimės, jog jame bus numatytas reikalingas dalinis finansavimas Marijampolės daugiafunkcinės sporto arenos statyboms.
Komentarai nepriimami.