www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Radinys įvarė baimės

"Suvalkiečio" inf.

Pirmadienį prieš vidurnaktį į Višakio Rūdos kaimą skubėjo policijos pareigūnai ir išminuotojai.

Buvo gautas pranešimas, jog prie vieno ūkinio pastato buvo rastas į sprogmenį panašus daiktas.

2017-03-28, Purnuškių kaime Nemenčinės seniūnijoje antradienio rytą užsidegė Grybų dvaro arklidės.

Pareigūnai įvedė planą „Skydas“.

Atvykę J.Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai nustatė, jog rastas daiktas yra ne sprogmuo, o automobilio detalė.

Šis įvykis kai kam gali sukelti kreivą šypsnį, tačiau, kaip žinia, – atsarga gėdos nedaro, juolab, kad Suvalkijos krašte bemaž kasdien aptinkama įvairių sprogmenų, užsilikusių nuo Antrojo pasaulinio karo.

Komentarai nepriimami.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Sasnavos bibliotekoje – fotografijų paroda
Marijampolės Rožinis choras: „Manėme, kad „Chorų karuose“ bus lengviau“
Dešimtmečiai, dovanoję daugiau, nei žemiški turtai
Salvadoro Dali kūryba – Marijampolėje

Įvykiai

Šėlo Skubiosios medicinos pagalbos skyriuje
 Girti vairuotojai kėlė rūpesčių
Marijampolės policijos pareigūnai nustatė galimai iš eismo įvykio pasišalinusią transporto priemonę
Pranešimą apie mirtinai sužalotą vyrą pagalbos centrui išsiuntė jo telefonas

Verslas

„Tai ne tik savininko pasikeitimas – tai naujas augimo etapas“
Dėmesio centre – pupos ir žirniai
Kavinė uždaryta,darbuotojų ginčai – neišspręsti
„Tai, ką suprojektuoju, ima veikti“ – jaunojo inžinieriaus Šarūno istorija

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos