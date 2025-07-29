Radinys įvarė baimės
Pirmadienį prieš vidurnaktį į Višakio Rūdos kaimą skubėjo policijos pareigūnai ir išminuotojai.
Buvo gautas pranešimas, jog prie vieno ūkinio pastato buvo rastas į sprogmenį panašus daiktas.
Pareigūnai įvedė planą „Skydas“.
Atvykę J.Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai nustatė, jog rastas daiktas yra ne sprogmuo, o automobilio detalė.
Šis įvykis kai kam gali sukelti kreivą šypsnį, tačiau, kaip žinia, – atsarga gėdos nedaro, juolab, kad Suvalkijos krašte bemaž kasdien aptinkama įvairių sprogmenų, užsilikusių nuo Antrojo pasaulinio karo.
Komentarai nepriimami.