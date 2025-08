Kai balsavimas virsta sprendimu gyventi ar išvykti

„Voting with Your Life“: istorija iš Baltarusijos, įrašyta Lietuvoje

Šiandien Europoje vis daugiau žmonių patiria, ką reiškia rinktis ne tik tarp politinių partijų, bet ir tarp gyvenimo savo šalyje arba išvykimo. Kai kurie balsuoja urnose, o kiti – kojomis, lagaminais ir tylia išvyka be grįžimo datos. Tokią tikrovę atskleidžia projektas „Voting with Your Life“, kurio pirmoji serija pasakoja apie Yauheną – jaunuolį iš Baltarusijos, kuris po 2020 metų prezidento rinkimų nusprendė persikelti į Lietuvą.

Vienas balsas – viena kryptis

Serijos autoriai, Friederike Kroeger ir Guilherme Alexandre Jorge (Lexi), kalbasi su Yauhenu atvirai. Tai nėra politinė analizė ar dokumentinis tyrimas – tai žmogaus istorija. Yauhenas pasakoja apie savo sprendimą palikti Baltarusiją po rinkimų, kurie, jo teigimu, žymėjo demokratijos griūtį šalyje. „Po rugpjūčio viskas tapo kitaip – nebegalėjau kvėpuoti tuo, kas darosi aplink“, – sakė jis. Sprendimą priėmė ne per vieną naktį, bet spaudimas, grėsmės, nežinomybė dėl rytojaus ir laisvės praradimo jausmas privertė ieškoti naujo saugumo taško.

Lietuva – ne tik prieglobstis, bet ir nauja pradžia

Yauhenas Lietuvoje rado bendruomenę, kuri supranta, ką reiškia gyventi kaimynystėje su autoritariniu režimu. Deja, tai nereiškia, kad viskas tapo lengva. Adaptacija, nauja kalba, finansiniai iššūkiai, netikrumas dėl statuso – visa tai lydi tuos, kurie „balsuoja“ savo gyvenimu. Pasak Yauheno, „baisiausia buvo nežinoti, ar mano pasirinkimas reiškia saugumą, ar tik laikiną palengvėjimą.“

Platesnis kontekstas – augantis spaudimas Europoje

Projekte „Voting with Your Life“ keliamas klausimas, kaip autoritarinės idėjos, netolerancija ir visuomenės susiskaldymas persismelkia į kasdienybę – ne tik Baltarusijoje, bet ir kitose Europos šalyse. Kai kurios tendencijos jau matomos Vengrijoje, kai kurios – Italijoje ar net kai kuriose ES valstybėse, kur nacionalistinės jėgos ima formuoti viešą diskursą, riboti žodžio laisvę, o kartais net kriminalizuoti pilietinį aktyvumą. „Tai ne vien Rytų Europos problema. Kai žmogus ima jaustis svetimu savo šalyje, tai tampa visos Europos iššūkiu“, – teigiama projekto įžangoje.

Paprasti balsai – sudėtingos pasekmės

Projekto esmė – parodyti, kaip politiniai procesai paveikia žmones ne makro-, o mikrolygmeniu: šeimas, darbus, sapnus, tapatybę. Yauheno istorija tik viena iš daugelio, tačiau ji reprezentatyvi visai kartai, kuri turi gyventi pasekmių epochoje. Pasak autorių, „mes norime ne tik informuoti, bet ir išgirsti. Tik per tikras istorijas galima suprasti, kaip gimsta praradimo, pasipriešinimo ir vilties kombinacija.“

Projekto tęstinumas

„Voting with Your Life“ – tai ne vienkartinis projektas. Planuojamos naujos serijos, kuriose bus pristatomos istorijos iš kitų Europos šalių, įskaitant pabėgėlius iš Rusijos, aktyvistus iš Lenkijos, ir jaunuolius iš ES pietinių regionų, kuriuos paveikė ekonominis nestabilumas ar socialinis spaudimas. Lietuva, šiuo atveju, tampa ne tik prieglobsčio šalimi, bet ir simboline erdve, kurioje susitinka laisvės troškimas ir Europos vertybės.

Faktai trumpai:

• Projektas „Voting with Your Life“ pasakoja apie žmones, kurių gyvenimus pakeitė politinis spaudimas.

• 1 serija – pokalbis su Yauhenu, baltarusiu, gyvenančiu Lietuvoje

• Projektas siekia parodyti, kaip politika paveikia tapatybę, saugumą ir priklausymo jausmą.

• Kūrėjai: Friederike Kroeger ir Guilherme Alexandre Jorge (Lexi).

• Serijos prieinamos Europos jaunimo portale.

Citata iš Yauheno:

„Aš vis dar myliu Baltarusiją. Bet kol ji nemyli manęs – turiu ją palikti.“

Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/voting-your-life-episode-1_en

