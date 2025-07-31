www.suvalkietis.lt
Sulūžo kelio pralaida

"Suvalkiečio" inf.

Valstybinės reikšmės kelių tinklo infrastruktūra besirūpinanti akcinė bendrovė „Via Lietuva“ šiandien pranešė, kad kelyje Vilkaviškis–Bartininkai–Aistiškiai (23,1 km) pradėta skubiai keisti sulūžusią pralaidą.

Kol bus tvarkoma kelio pralaida, vairuotojai raginami būti budrūs.
Kol bus tvarkoma kelio pralaida, vairuotojai raginami būti budrūs. / „Via Lietuva“ nuotrauka

„Ji yra labai sena, todėl neatlaikė vienas iš žiedų“, – „Suvalkiečiui“ paaiškino „Via Lietuva“ atstovai.

Kad būtų užtikrintas eismo saugumas, planuojama įrengti laikiną pralaidą ir atstatyti transporto srautų pralaidumą. Kol kas šiame ruože eismas vyksta viena kelio puse.

Apie pasikeitusią eismo organizavimo tvarką vairuotojai informuojami laikinais kelio ženklais. Dėl pralaidos atstatymo bus rengiamas techninis projektas.

Darbus planuojama baigti šiemet arba kitais metais.

„Atsiprašome eismo dalyvių už galimus nepatogumus ir raginame laikytis Kelių eismo taisyklių bei atkreipti dėmesį į kelio ženklus“, – sakė „Via Lietuva“ atstovai.

