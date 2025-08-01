Į Lietuvą įskridęs dronas: klausimai ir pamokos
Visą šią savaitę svarbiausia aktualija yra dronas, galimai įskridęs į Lietuvą iš Baltarusijos pirmadienį. Tą rytą informaciją apie droną gavo mobiliųjų telefonų savininkai. Nemažai pasienio regione gyvenančių žmonių teigė pirmadienį anksti ryte girdėję drono garsą, atsirado ir vaizdo įrašų, kuriuose įamžintas dronas. Tiesa, antradienį Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras neatmetė versijos, kad jokio drono nebuvo. Drono paieškos vis dar tęsėsi, bet iki šiol jo rasti taip ir nepavyko.
Kiek laiko bus ieškoma drono?
Antradienį ir trečiadienį visa paieška koncentravosi apie 20 kilometrų šiaurės kryptimi nuo Kauno, buvo pasitelktas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, Karo policijos pajėgumai, taip pat apklausiami gyventojai. Per pirmas tris dienas buvo apklausta daugiau kaip 100 žmonių. Visą laiką veikti buvo pasirengęs budintis taikos meto užduočių būrys bei išminavimo komanda, kurie, atradus objektą, būtų panaudoti šiam objektui izoliuoti ir neutralizuoti.
Apie šį orlaivį ankstyvą pirmadienio rytą pareigūnams pranešė garso pažadinti gyventojai, nors kariuomenės vadas R. Vaikšnoras žurnalistams teigė, kad kariuomenė dar Baltarusijos teritorijoje fiksavo artėjantį objektą. Antradienį jis sakė, kad objekto toliau bus ieškoma „kažkokį protingą laiko tarpą“, siekiant nustatyti, ar jis pavojingas.
Gyventojai apie į šalį įskridusį bepilotį orlaivį įspėjimą gavo 7 val. ryte, nors tai, kad į šalį įskrido dronas, kai kurie gyventojai skelbė pastebėję gerokai anksčiau – apie 5 val. Politikai teigė, kad sistema tinkamai nesuveikė – ne gyventojai pirmi turi informuoti institucijas apie grėsmę, o atvirkščiai.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 dieną. Tuomet oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tai Rusijoje gaminamas į „Shahed“ vizualiai panašus dronas „Gerbera“, skirtas oro gynybai apgaudinėti. Jis nukrito po trijų minučių įskridęs į Lietuvos erdvę. Kariuomenės ekspertai ir dalis politikų pastaruosius du dronų įskridimus sieja su Ukrainos prieš rusų bepiločius orlaivius naudojamomis dezorientavimo priemonėmis.
Kariuomenės vadas neatmetė ir versijos, kad šįkart dronas apskritai nebuvo įskridęs į Lietuvą. Pasak R. Vaikšnoro, socialinėje erdvėje pirmadienį plitę vaizdo įrašai, kuriuose buvo užfiksuotas neva į Lietuvą įskridęs dronas, galėjo būti nufilmuoti Ukrainoje. Tokią jo nuomonę kritikavo žmonės, girdėję, matę ir nufilmavę droną.
Ar reikėjo numušti droną?
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė neatmetė galimybės, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – netyčia pasiklydęs į Ukrainą skridęs dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.
Į klausimus, kodėl dronas nebuvo numuštas, R. Vaikšnoras atsakė, jog „numušti oro taikinį taikos metu, kai danguje skraido dešimtys civilinių orlaivių – ne šiaip sprendimas. Tai paskutinė priemonė, kuri taikoma tik įsitikinus, kad objektas realiai kelia pavojų. Tokį sprendimą galima priimti tik turint vizualinį, akustinį ar kitą neginčijamą patvirtinimą. Kitu atveju – sukelsime sau daugiau žalos nei grėsmės būtų buvę.“
Po šių incidentų kariuomenės vadas paskelbė, kad dėl dronų grėsmės arčiau pasienio su Baltarusija perdislokuotas oro gynybos bataliono padalinys, esantis padidinto budrumo parengtyje. Akivaizdu, kad Lietuvai trūksta vidutinio nuotolio radarų, sistemų, kurias yra įdiegę ukrainiečiai ir kurios atskiria, kad tai – dronas.
Šiuolaikinis karas – arti mūsų
Apie šią situaciją pakalbinome ir Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadą, karybos ekspertą Egidijų Papečkį.
– Lietuvos oro erdvėje antrą kartą šį mėnesį pastebėtas nenustatyto tipo dronas. Kaip vertinate šį faktą, ką jis indikuoja?
– Reikėtų suprasti, kad šiuolaikinis karas vyksta arčiau mūsų, nei anksčiau. Su tokiais dronų įskridimais kitos šalys, turinčios sieną su Ukraina, susiduria nuo pat karo pradžios. Labai dažnai nukritę bepiločiai randami atsitiktinai, o jų įskridimas lieka nepastebėtas. Taigi tai ne vien Lietuvos problema, ir ji mus pasiekė vėliau nei kitas NATO valstybes. Tiesą sakant, gal mes rodome net šiek tiek daugiau nerimo nei vertėtų.
Kare technologijos vystosi greitai, pigūs, maži ir sunkiai aptinkami žemame aukštyje dronai tėra techninis iššūkis, kurį reikia ramiai ir konstruktyviai, bet neatidėliojant išspręsti.
– Kaip manote, ar tai buvo provokacija, ar netyčinis veiksmas?
– Didžiausia tikimybė, kad dronas įskrido atsitiktinai. Ukrainiečiai didelę dalį tokių dronų suklaidina, sutrikdo jų valdymo sistemas ir taip juos nukreipia nuo taikinio. Bet tai yra tolimojo nuotolio bepilotis, kuris suklaidintas gali skristi tol, kol baigsis kuras, į ką nors atsimuš arba bus numuštas. Ir jo skrydžio trajektorija gali būti labai įvairi.
Tačiau negalime atmesti ir tikimybės, kad dronas buvo paleistas specialiai, siekiant išsiaiškinti mūsų reagavimo galimybes, o kartu ir sukelti nerimą. Tačiau tokia tikimybė atrodo itin maža, kol kas nėra jokių požymių, kad taip būtų atsitikę.
– Versijų yra daug ir įvairių. Antradienį kariuomenės vadas suabejojo, kad dronas apskritai buvo įskridęs į Lietuvą. Ką manote apie tokią versiją?
– Į šį klausimą negaliu atsakyti, kadangi neturiu tų duomenų, kurie žinomi tik Lietuvos kariuomenei ir kitoms atsakingoms valstybės institucijoms. Tačiau ir tokia versija turi būti keliama. Remdamasis viešoje erdvėje esančia informacija visgi esu linkęs manyti, kad dronas įskrido. Neabejoju, kad anksčiau ar vėliau sulauksime aiškaus oficialaus atsakymo.
– Ar mūsų oro erdvė yra pakankamai stebima ir kontroliuojama? Jeigu ją būtina stiprinti, tai kaip?
– Akivaizdu, kad būtina stiprinti tiek papildomomis techninėmis oro erdvės stebėjimo ir kontrolės priemonėmis, tiek peržiūrint mūsų reagavimo procedūras. Būtina gerinti ir komunikaciją tarp institucijų bei su visuomene. Aš nesu linkęs į kairę ir į dešinę reikšti priekaištus ir dalinti patarimų. Turime tikrai kompetentingų specialistų, jiems tik reikia šiek tiek laiko ir lėšų.
Visgi turime suprasti, kad niekada nepavyks visko aptikti, ir viską numušti, jeigu priimsime sprendimą atakuoti taikinį. Nepastebėtų dronų įskridimo į Lietuvą galimybė turi būti sumažinta iki minimumo, turime siekti maksimaliai juos kontroliuoti ir prireikus numušti.
– Kaip vertinate visuomenės informavimą ir komunikavimą apie galimai įskridusį droną?
– Šį kartą neturėčiau didesnių priekaištų dėl komunikacijos su visuomene. Turima informacija buvo labai netiksli ir buvo galima kas penkias minutes siųsti viena kitai prieštaraujančias žinutes. Visuotinis įspėjimas, pasirodęs po dviejų valandų, buvo jau aiškesnis – nurodyta aptikus nukritusį bepilotį jo neliesti, apie jį pranešti. Daugiau ką komunikuoti ir nebuvo, nes, pasikartosiu, šį kartą situacija buvo itin neaiški.
– Ką apskritai turėtume žinoti ir kaip reaguoti, išgirdę, kad dronas realiai yra Lietuvos teritorijoje?
– Reikia klausyti oficialios informacijos ir nurodymų. Nepanikuoti. Tiesiog palaukti.
– Kokioms aplinkybėms esant tokį droną reikėtų numušti?
– Droną reikėtų numušti tada, kai jis akivaizdžiai kelia grėsmę gyventojams. Nereikėtų to daryti virš gyvenamųjų vietovių. Liepos 29 d. naktį Baltarusijoje panašus dronas, pasak baltarusių, jų numuštas nukrito miesto gatvėje ir apgadino keletą automobilių. Kita vertus, koks nors neatsakingas ar apsvaigęs vairuotojas gali padaryti didesnės žalos nei dronas „Gerbera“.
Lietuvos oro erdvėje nuolat yra daug civilinių objektų – keleivinių ir transportinių lėktuvų, mažų lėktuvėlių ir skraidyklių. Ir, deja, nėra taip paprasta užtikrinti jų saugumą pradėjus apšaudyti tokius dronus „fantomus“. Čia reikia šaltai ir profesionaliai, be emocijų pasverti visus „už“ ir „prieš“. Priėmus sprendimą numušti, reikia veikti greitai ir ryžtingai.
– Kokias pamokas turėtume išmokti iš šių atvejų, kokias išvadas būtina padaryti?
– Pirmiausia visiems patarčiau nepanikuoti, nekaitinti socialinių tinklų nerimastingais įrašais. Esame brandi visuomenė, galinti įveikti visus tokius iššūkius. Taip pat esame pajėgūs patys investuoti į savo saugumą ir visada sulauksime sąjungininkų pagalbos, jeigu kils bet kokia didesnė grėsmė, nei įskrendantys pavieniai dronai. O ir jų nebūtų, jeigu ne Rusijos agresija ir nusikalstamas karas prieš Ukrainą.
