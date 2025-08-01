Įkaušėlį sustabdė tvora
Ketvirtadienį prieš vidurnaktį Kazlų Rūdoje, Vilniaus gatvėje, nuaidėjo trenksmas. 33 metų vairuotojas nesuvaldė automobilio „Mercedes – Benz“ ir rėžėsi į gyvenamojo namo tvorą.
Paaiškėjo, kad prie vairo sėdintis vyras yra gerokai apsvaigęs. Jam konstatuotas vidutinis girtumas (2,19 prom.). Be to, vyras apskritai neturėjo teisės vairuoti, nes seniai prarado vairuotojo pažymėjimą ir nesusigrąžino jo.
Policijos pareigūnai teigė, kad pastarąjį kartą už Kelių eismo taisyklių pažeidimą šis asmuo buvo baustas 2017 metais. Dabar vyrui gresia baudžiamoji atsakomybė, o Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (apskr. VPK) pradėtas ikiteisminis tyrimas.
